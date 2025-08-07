Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Létrejött az Otthon Start Programiroda

Nagy erőket fordít a kormány a fiatalok otthonteremtésére, a Miniszterelnökségen belül létrejön az Otthon Start Programiroda – derül ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legfrissebb bejegyzéséből. Mint arról lapunk is beszámolt, a szerdai Kormányinfón is kiemelt figyelmet kapott a téma, Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár árulta el a kormány legfrissebb, az ügyben hozott döntéseit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 10:58
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A Miniszterelnökségen belül létrejön az Otthon Start Programiroda, amelynek feladata a koordináció, a program sikeres végrehajtása, a lakásépítések ösztönzése, valamint az észrevételek befogadása” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a tegnapi Kormányinfón Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár fontos bejelentéseket tett a program kapcsán. 

A szerdai Kormányinfón Panyi Miklós államtitkár ismertette az Otthon start programmal kapcsolatos tudnivalókat (Fotó: Csudai Sándor)
A szerdai Kormányinfón Panyi Miklós államtitkár ismertette az Otthon start programmal kapcsolatos tudnivalókat (Fotó: Csudai Sándor)

Mint mondta, ez több tízezer olyan fiatalnak fog otthonteremtési lehetőséget biztosítani, akinek enélkül nem lenne lehetséges. A hitel variálható a falusi csokkal, a babaváróval és a csok plusszal is. – Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja – mutatott rá. Panyi Miklós felhívta a figyelmet arra, 

az Otthon start program honlapján hírlevél is lesz, illetve applikációt fejlesztenek, ezek is szeptember elsejétől indulnak, biztatnak mindenkit a hírlevélre való regisztrációra. 

A kormány lehetőséget biztosít, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházási minősítést kapjanak az olyan fejlesztések, amelyek legalább 250 lakás létrehozását célozzák, és amelyben a lakásoknak legalább a 70 százaléka belefér a program támogatási keretei közé. 

 

Lehetőség az első otthon megszerzésére

A bankokkal is folyamatos kapcsolatban vannak, a kormány közöttük is nagy versenyre számít, látható a fokozott érdeklődés. Akiknek nem volt lehetőségük saját otthon szerzésére, most lehetőséget kapnak első otthonuk megszerzésére, ahogy azok a tízezrek is jól járnak, akik nem tudták eladni az ingatlanjaikat, de szeretnének nagyobb ingatlanba költözni. A program több tízezer munkahelyet is teremt – jelentette ki.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a szerdai Kormányinfó újabb részleteket árult el az Otthon Start Programról (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a szerdai Kormányinfó újabb részleteket árult el az Otthon start programról  (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Panyi Miklós újságírói kérdésre elárulta azt is, félnek-e attól, hogy sokan csak befektetési célból vásárolnának lakást és felszaladnának az ingatlanárak. Mint mondta, a kormány egyeztetett ifjúsági szervezetekkel is, és a feltételeket úgy szabták meg, hogy jellemzően csak olyan fiatalok tudják igénybe venni, akik még nincsenek tulajdonosi helyzetben.

Egy másik kérdésre válaszolva elmondta: a pozitív hitelelbíráláshoz kétéves tb-jogviszonyra van szükség, elismerik az uniós és a nagy-britanniai jogviszonyt is, de a két évből 180 napnak magyarországi jogviszonynak kell lennie. Az elhangzottakról a Kormányinfóról készült tudósításunkban olvashatnak részletesebben.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

