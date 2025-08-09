Lassan kiderül, kik állnak a Tisza Párt mögött – Gerendai Károly is beáll a sorba?

Noha Magyar Péter mindig arról beszélt, hogy egyszerű magyar emberek támogatását élvezik csak, egyre több jel utal arra, hogy Demszky Gábor volt főpolgármester egykori főtanácsadója, Mesterházy Ernő dúsgazdag üzletember és köre felsorakozott a Tisza Párt mögé.

A Sziget Fesztivál szervezői a végsőkig ragaszkodtak ahhoz, hogy az antiszemita és Hezbollah-szimpatizáns rapegyüttes, a Kneecap megtarthassa magyarországi koncertjét. Forrás: AFP

Korábban arról lehetett olvasni, hogy a régi SZDSZ-közeli vállalkozó, Bojár Gábor támogatta Magyarékat, majd a Média1 megnevezte Farkas Dezsőt és Seprenyi Anitát, Magyar Péter asszisztensét és sajtósát, akik a Tisza Párt EP-kampányát segítették. Róluk a portál szerint az terjedt el, hogy Bojár köréhez tartoznak, amit egy közös fotó is bizonyított. Farkas már eltávolodott a Tiszától, de korábban egyértelműen Magyar bizalmasának számított.

A Mesterházy-kör Magyar Péterék mögött?

A 444 szintén egy SZDSZ-közeli háttérembert nevezett meg Farkas Dezső mentorának: Mesterházy Ernőt, aki a Hagyó-ügybe bukott bele. Az üzletember hónapokig volt letartóztatásban, de végül bizonyítottság hiányában felmentette a bíróság. Farkas Dezső a Facebook szerint 2017-ben ismerkedett meg, majd 2020-ban házasodott össze F. M.-mel, aki ekkoriban olyan cégekben volt ügyvezető vagy igazgatósági tag, amelyek Mécs Mónika filmproducerhez és férjéhez, Mesterházy Ernőhöz köthetők, illetve a Mesterházy által alapított, mindmáig a köreibe tartozónak mondott cégháló részei. A Mesterházy-körbe nemcsak Farkas felesége, hanem ő maga is bekerült. Pár hónappal az európai parlamenti és önkormányzati választások előtt, 2024 februárjában lett a Future FM igazgatósági tagja, ahol a feleségét, F. M.-et váltotta.

Gerendai is beállhat a sorba?

A 444 felidézett két mellékszálat is a Mesterházy–Farkas-kapcsolathoz: a JÉG, vagyis a Farkas és néhány egykori egyetemista társa által még 2015-ben alapított Jövőt Építők Generációja nevű egyesület Mentorestjének a Costes Downtown – Michelin-csillagos – étterem adott helyet, ami szintén Mesterházy-résztulajdon.

Ennél a pontnál fontos megemlíteni, hogy a JÉG egyesület olyan mentorokat hívott meg előadásaikra, mint például a Kneecap-botrány miatt az utóbbi időben reflektorfénybe került Gerendai Károly. Ami még érdekesebb, hogy a fentebb említett Costes Downtown másik tulajdonosa a Sziget alapítója. A szálak így érnek össze. Gerendai egy évvel ezelőtt adott interjújából egyébként is arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt mellett tette le a voksát. Mint mondta, Magyar Péterék felbukkanását egy izgalmas jelenségnek tartja, és szerinte ráfér az országra a megújulás.