Sziget FesztiválGerendai KárolyhozMagyar Péter

Lassan kiderül, kik állnak a Tisza Párt mögött – Gerendai Károly is beáll a sorba?

Körvonalazódni látszik, hogy milyen üzleti körök állhatnak a Tisza Párt mögött. Közéjük sorolható Demszky Gábor egykori főtanácsadója, Mesterházy Ernő, akit Magyar Péter korábbi kulcsemberének mentoraként is emlegetnek. Talán az sem lehet mellékes szál, hogy Mesterházyt szoros üzleti kapcsolat fűzi Gerendai Károlyhoz, a Sziget Fesztivál alapítójához, aki a közelmúltban adott interjúban Magyarék mellett tette le a voksát.

Munkatársunktól
2025. 08. 09. 7:24
Noha Magyar Péter mindig arról beszélt, hogy egyszerű magyar emberek támogatását élvezik csak, egyre több jel utal arra, hogy Demszky Gábor volt főpolgármester egykori főtanácsadója, Mesterházy Ernő dúsgazdag üzletember és köre felsorakozott a Tisza Párt mögé.

Gerendai, Tisza Párt
A Sziget Fesztivál szervezői a végsőkig ragaszkodtak ahhoz, hogy az antiszemita és Hezbollah-szimpatizáns rapegyüttes, a Kneecap megtarthassa magyarországi koncertjét. Forrás: AFP

Korábban arról lehetett olvasni, hogy a régi SZDSZ-közeli vállalkozó, Bojár Gábor támogatta Magyarékat, majd a Média1 megnevezte Farkas Dezsőt és Seprenyi Anitát, Magyar Péter asszisztensét és sajtósát, akik a Tisza Párt EP-kampányát segítették. Róluk a portál szerint az terjedt el, hogy Bojár köréhez tartoznak, amit egy közös fotó is bizonyított. Farkas már eltávolodott a Tiszától, de korábban egyértelműen Magyar bizalmasának számított.

A Mesterházy-kör Magyar Péterék mögött?

A 444 szintén egy SZDSZ-közeli háttérembert nevezett meg Farkas Dezső mentorának: Mesterházy Ernőt, aki a Hagyó-ügybe bukott bele. Az üzletember hónapokig volt letartóztatásban, de végül bizonyítottság hiányában felmentette a bíróság. Farkas Dezső a Facebook szerint 2017-ben ismerkedett meg, majd 2020-ban házasodott össze F. M.-mel, aki ekkoriban olyan cégekben volt ügyvezető vagy igazgatósági tag, amelyek Mécs Mónika filmproducerhez és férjéhez, Mesterházy Ernőhöz köthetők, illetve a Mesterházy által alapított, mindmáig a köreibe tartozónak mondott cégháló részei. A Mesterházy-körbe nemcsak Farkas felesége, hanem ő maga is bekerült. Pár hónappal az európai parlamenti és önkormányzati választások előtt, 2024 februárjában lett a Future FM igazgatósági tagja, ahol a feleségét, F. M.-et váltotta. 

Gerendai is beállhat a sorba?

A 444 felidézett két mellékszálat is a Mesterházy–Farkas-kapcsolathoz: a JÉG, vagyis a Farkas és néhány egykori egyetemista társa által még 2015-ben alapított Jövőt Építők Generációja nevű egyesület Mentorestjének a Costes Downtown – Michelin-csillagos – étterem adott helyet, ami szintén Mesterházy-résztulajdon.

Ennél a pontnál fontos megemlíteni, hogy a JÉG egyesület olyan mentorokat hívott meg előadásaikra, mint például a Kneecap-botrány miatt az utóbbi időben reflektorfénybe került Gerendai Károly. Ami még érdekesebb, hogy a fentebb említett Costes Downtown másik tulajdonosa a Sziget alapítója. A szálak így érnek össze. Gerendai egy évvel ezelőtt adott interjújából egyébként is arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt mellett tette le a voksát. Mint mondta, Magyar Péterék felbukkanását egy izgalmas jelenségnek tartja, és szerinte ráfér az országra a megújulás. 

„Lelkes vagyok”

A 24.hu podcastjében konkrétan így fogalmazott: „nagyon izgalmasnak tartom a jelenséget, hogy nagyon átrendezte a meglévő és úgy tűnt, hogy már nagyon átcsontosodott erőviszonyokat, és szerintem az ráfért erre az országra, hogy egy kicsit legyen egyfajta ilyen megújulás, átrendeződés. De hogy mit hoz, nekem egy kicsit ilyen sötét ló, mondjuk úgy, hogy ilyen fehér folt, hogy mi is fog történni, vagy mi mit várhatunk. de magától attól, hogy van változás, attól én inkább lelkes vagyok, mint elkeseredett.”

Kneecap-ügy

A Sziget alapítójára nemrég azért terelődött a figyelem, mert sajtóinformációk szerint egy milliárdos arab üzletember, a palesztinpárti Mazel al-Rahami és Gerendai jó viszonya az oka annak, hogy a Sziget Fesztivál szervezői a végsőkig ragaszkodtak ahhoz, hogy az antiszemita és Hezbollah-szimpatizáns rapegyüttes, a Kneecap megtarthassa magyarországi koncertjét. A kapcsolatot Gerendai sem tagadta, ráadásul a Sziget-alapító és Mesterházy közös étterme az arab férfi luxushoteljében található.

Al-Rahamiról azóta sok minden kiderült, például, hogy korábban a magyar kormány Izraellel kapcsolatos politikáját kritizálta, illetve radikális palesztin szervezetekkel került egy platformra. Az arab férfi emellett a magyar titkosszolgálatok figyelmét is felkeltette. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak. 

Borítókép: Gerendai Károly (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

