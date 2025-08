A Sziget szervezői a végsőkig ragaszkodtak az antiszemita és Hezbollah-szimpatizáns Kneecap koncertjéhez

Az interjúban a hazánkban élő külföldi üzletember többek között azt mondta: „Sajnálom, hogy Szijjártó úr minden egyes alkalommal Izraelt biztosítja a támogatásáról és Izrael mellett áll ki, függetlenül attól, hogy Izrael valójában mit követ el és csinál a palesztin emberekkel. Ugyanakkor nagyon remélem, hogy a magyar állam felülvizsgálja a hosszú, legalább 35 éves múltra visszatekintő magyar–palesztin kapcsolatot, mert az utóbbi három-négy évben minden nyilatkozatukkal Izraelt támogatják és védik, akár még az Európai Unió álláspontjával szemben is.”

Még ugyanebben az évben palesztinpárti tüntetést is akart szervezni Budapesten, de ezt a rendőrség megakadályozta.

Jó ötletnek tartotta a brüsszeli bevándorláspolitikát

Gerendai barátjáról azt is tudni lehet, hogy egy néhány évvel ezelőtti interjúban határozottan kiállt a katasztrofális, a bűnözési hullámot magával hozó migrációspolitka mellett és utalt rá, szerinte Magyarországnak is be kellene fogadnia a migránsokat. Emellett az arab üzletember dicsérte a németek bevándorláspolitikáját is, hozzátéve, Németország jól tette, hogy milliószámra beengedte a bevándorlókat.

A titkosszolgálatok is felfigyeltek rá

Az arab férfival kapcsolatban Gulyás Gergely is megszólalt a legutóbbi Kormányinfón, miszerint Mazen Al-Ramahi már egy ideje a magyar titkosszolgálatok látókörébe került. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ennél többet nem mondhatott, így nem tudni, hogy ennek milyen okai voltak. Az interneten fellelhető információkból ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a jordán vállalkozó közvetve kétes – többek között palesztin – szervezetekkel került egy platformra.

Sorosékkal és radikális palesztin egyesületekkel egy platformon

Az NGO Monitor szerint az Al-Ramahi által tulajdonolt Joy Hotels Kft. például tízezer euróval támogatott 2021 végén egy palesztintámogató kezdeményezést. A kezdeményezésnek pedig a legnagyobb finanszírozója a PIPD (Palestine Institute for Public Diplomacy) nevű Soros-szervezet volt, de megtalálható még a finanszírozók között az ugyancsak sorosista Open Society Foundations és az Avaaz is, amelyek a 2018-as magyar választásba igyekeztek beavatkozni.