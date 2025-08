Radikális palesztin szervezetekkel is egy platformra került a Kneecap-botrány arab főszereplője

Ahogy arról cikksorozatunk első részében beszámoltunk, meglehet a magyarázata annak, hogy miért ragaszkodtak a Sziget fesztivál szervezői a hazánkból kitiltott antiszemita és palesztinbarát rapzenekar, a Kneecap budapesti koncertének megtartása mellett. Az okot Gerendai Károly, a Sziget alapítója és egy bizonyos jordán származású arab üzletember, Mazen Al-Ramahi kapcsolatában kell keresni. Gerendai szerint nincs köztük üzleti kapcsolat, ugyanakkor az tény, hogy az arab üzletember szállodájában, a Prestige Hotelben található Gerendai étterme, a Costes Downtown.

Mazen Al-Ramahi rendkívüli módon elfogult Palesztina irányába, ezt több interjúból is kiderül. A férfi még palensztinpárti tüntetést is akart szervezni a magyar fővárosban, de a kezdeményezést a rendőrség megakadályozta.

A Hezbollahot éltette az északír botrányzenekar

Sajtóhírek szerint Al-Ramahi palesztinbarátságával magyarázható, hogy a balliberális értelmiség tiltakozása ellenére is mindenáron meg akarták tartani a Kneecap zenekar koncertjét. Lényeges körülmény azonban, hogy nem csak a zenekar tagjainak szélsőséges megnyilvánulásai jelentik a problémát, hanem az, amire az izraeli külügyminiszter-helyettes is felhívta a figyelmet: „itt nem pusztán rasszista zenészekről van szó. Ez egy olyan zenekar, amelynek egyes tagjai ellen saját hazájukban is nyomozás folyik terrorszervezet népszerűsítése miatt. Volt, hogy a Hezbollah zászlaját lengették – márpedig a Hezbollah hivatalosan terrorszervezetként van nyilvántartva. Ezek a zenészek tehát nyílt és tudatos támogatói a terrorizmusnak“ – tette hozzá Sharren Haskel.

Nem csak a Kneecap zenekar tagjainak szélsőséges megnyilvánulásai jelentik a problémát ( Fotó: AFP/Oli Scarff)

Gulyás Gergely szerint Gerendai barátja a titkosszolgálatok látókörébe került

Ennél a pontnál érdemes felidézni azt, amit Gulyás Gergely mondott a legutóbbi Kormányinfón, miszerint Mazen Al-Ramahi már egy ideje a magyar titkosszolgálatok látókörébe került. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ennél többet nem mondhatott, így nem tudni, pontosan miről lehet szó. Ugyanakkor az interneten fellelhető információkból arra lehet következtetni, hogy a jordán üzletember közvetve kétes – többek között palesztin – szervezetekkel került egy platformra.