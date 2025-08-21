Izrael kétségbe vonja az ENSZ adatait

Megkérdőjelezik az ENSZ által a gázai segélyszállítmányokról közölt adatokat az izraeli hatóságok – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Forrás: Anadolu via AFP

Augusztus 12-én az ENSZ-projekt szolgáltatási hivatala közölte, hogy május 19. óta 3140 teherautót állítottak meg úti céljuk felé tartva. A Gázai övezetbe küldött teherautók közül mindössze 412 jármű, azaz 11,6 százalékuk érte el a célállomását. Az ENSZ szerint a segélyeket vagy békésen vették el éhező emberek, vagy erőszakkal fegyveres szereplők.

Az izraeli területi kormányzati tevékenységek koordinátora (COGAT) által végzett felülvizsgálat szerint az ENSZ adatai nem vették figyelembe mintegy hatezer további teherautó belépését május óta. A COGAT közlése alapján Izrael az elmúlt három hónapban körülbelül 9200 teherautónyi segély bejutását engedélyezte Gázába, ami két és félszer több, mint az ENSZ által számolt 3500 jármű.

Az a tény, hogy az ENSZ csak a ténylegesen átadott segélyek egy részét mutatja be, félrevezeti a nemzetközi közösséget és hamis képet fest a helyzetről, közvetlenül befolyásolva a globális média tudósításait és a nemzetközi döntéshozók álláspontját a gázai humanitárius helyzettel kapcsolatban

– olvasható a COGAT közleményében. Eközben a gyakran bírált, amerikai támogatású Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) innovatív segélyszállítási mechanizmusai továbbra is sikeresnek bizonyulnak. A GHF-nél nem jelent problémát a lopás és fosztogatás, naponta 1-2 millió adag ételt osztanak ki fegyveres őrökkel biztosított elosztópontokon keresztül. Május 27. óta több mint 130 millió adag ételt biztosítottak.

Ez nem a segélyek militarizálása... Ez az egyetlen módja annak, hogy az élelmiszer valóban eljusson a civilekhez. Minden döntésünket az életek védelme vezérli

– hívta fel a figyelmet Chapin Fay, a GHF szóvivője. A GHF hajlandó együttműködni minden szervezettel, amely segíteni akar a gázai emberek élelmezésében – tette hozzá. Néhány héttel ezelőtt Fay bejárta a Kerem Shalom határátkelőhely hatalmas területét, ahol az ENSZ segélyszállítmányai raklapokon várják a sofőröket.

Többtucatnyi teherautót láttam, amelyek teljes rakományukkal, élelmiszerrel a raklapokon álltak a napon. Láttam, hogy a liszt az út szélén rohad. Voltak már lejárt gyógyszerek is

– számolt be róla a szóvivő. A sofőrök elmondták, hogy a negyedik napon megpróbáltak bejutni Gázába Kerem Shalom felől, de ismeretlen fegyveresek lőttek rájuk. Fay szerint az életüket féltik. Azonban úgy tűnik, van, akit még ez sem győz meg a fegyveres biztosítás fontosságáról.

A fegyveres kíséret alkalmazása alááshatja a humanitárius segélyszolgálatok semlegességének és függetlenségének megítélését, ami veszélyeztetheti a közösség elfogadását és a személyzet biztonságát, valamint akadályozhatja a rászoruló civilekhez jutást

– nyilatkozta a Fox Newsnak az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (UNOCHA) szóvivője, hozzátéve, hogy fegyveres kíséretet csak kivételes körülmények között, végső megoldásként szabad alkalmazni. A szóvivő nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy mi történik azokkal a segélyekkel, amelyek nem jutnak el a célállomásra, illetve hogy a sofőrök félelme a emberrablástól, a haláltól és a fosztogatástól akadályozza-e a segélyek elosztását.

Az ellenkező állítások ellenére egyre több bizonyíték van arra, hogy a Hamász eltéríti a humanitárius segélyeket és profitál belőlük.

Egy izraeli katonai tisztviselő elmondása szerint az ENSZ teherautóiból eltérített segélyek mintegy 40 százalékát a helyi közösségek veszik el, 60 százalékát pedig fegyveres fosztogatók. Nehéz megállapítani, hogy a Hamász mennyi segélyt lop el, mivel „a Hamász nem egy egyenruhát viselő, azonosítható erő”. A COGAT július 29-én egy olyan videót osztott meg, amely bizonyítja, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet fosztogatja a segélyszállítmányokat.

Még akkor is, ha a segély eljut Gázába, a Hamász saját céljaira fosztogatja, nyíltan figyelmen kívül hagyva a lakosság szükségleteit

– figyelmeztetett a hivatal.