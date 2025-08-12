Nemzetközi szervezetek „fedésében” dolgoznak a terroristák

Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

Újabb videó bizonyítja, hogyan próbálják a terroristák a saját céljaikra felhasználni a nemzetközi szervezeteket. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) olyan felvételt tett közzé, amelyen a terroristák az egyik segélyszervezet logóját használták fedezékül.

Munkatársunktól
2025. 08. 12. 21:01
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
A Gázai övezetben újabb példája került napvilágra annak, hogyan próbálják a terroristák kihasználni a nemzetközi szervezetek védelmét saját céljaikra. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) bejelentette, hogy a múlt héten célzott légicsapással öt fegyveres terroristát iktattak ki, akik egy, a World Central Kitchen (WCK) nemzetközi segélyszervezet emblémájával ellátott jármű közelében tartózkodtak – adta hírül az izraeli nagykövetség.

Egy nemzetközi segélyszervezet emblémájával visszaélő terroristákat iktatott ki Izrael fegyveres ereje (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Az IDF közleménye szerint a terroristák szándékosan helyezték el a WCK emblémáját a járművön, és sárga mellényeket viseltek, hogy elrejtsék valódi tevékenységüket és elkerüljék a célba vételt. Ezzel azonban nem csupán az izraeli katonákat tévesztik meg (már ha tudják), de a segélyszervezetek hitelességét is aláássák, ami további feszültséget szül.

A COGAT (az izraeli hadsereg polgári közigazgatási egysége) gázai összekötő irodája ellenőrizte az információkat a WCK szervezetnél, amely megerősítette, hogy a Gázai övezetben látott, emblémájukkal ellátott járműnek semmi köze nincs a működésükhöz.

Az elmúlt napokban a járművet Deir al-Balah térségében azonosították, több fegyveres terroristával, akik fenyegetést jelentettek a környéken állomásozó csapatokra. Válaszul az izraeli légierő egy gépe megsemmisítette a terroristákat.

Az eset egy újabb példa arra, hogyan próbálja a Hamász és más terrorszervezetek a humanitárius erőfeszítéseket saját céljaik érdekében felhasználni, figyelmen kívül hagyva a gázai lakosság jólétét. Az IDF hangsúlyozta, hogy a COGAT-on keresztül továbbra is együttműködik a nemzetközi segélyszervezetekkel, hogy megakadályozza azok terrorista célokra való felhasználását.

