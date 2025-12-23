Erre nem számított senki, tízmilliárd eurót így is hozott az agrárexport

Rendkívüli

Csökkenő export- és némileg növekvő importárak és -mennyiség mellett meghaladta a két és fél milliárd eurót a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmi aktívuma. A legnagyobb csökkenés a gabonaexportban volt.

2025. 12. 23. 10:25
Fotó: LARS KLEMMER Forrás: DPA
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke tízmilliárd eurót, importja pedig 7,474 milliárd eurót tett ki 2025 első három negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint így az agrár-külkereskedelem aktívuma 2,52 milliárd euró volt, 552 millió euróval kevesebb, mint 2024 első három negyedévében. A kivitt termékek, termények és élő állatok mennyisége 22,9 százalékkal visszaesett – amiben a gabonaexport az egyik fő okozója volt –, míg a behozottaké 0,4 százalékkal bővült az előző év első kilenc hónapjához képest.

23 August 2022, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock: Corn kernels fall out of the wagons of the first freight train carrying corn from Ukraine during unloading at the grain terminal in the Port of Rostock. A total of 1,200 tons of corn was delivered by the 450-meter-long train of 21 wagons and is now being stored for the time being. Four more trains are to follow in the next few weeks. Due to the Russian war of aggression on Ukraine, many export routes have become difficult or impossible for agriculture there. Photo: Jens Büttner/dpa (Photo by JENS BUTTNER / dpa Picture-Alliance via AFP), gabonaexport
Nagyot csökkent a gabonaexport értéke. Fotó: DPA

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 24 árucsoportja közül 10 exportértéke emelkedett, tizennégyé pedig csökkent 2025 első három negyedévében a bázisidőszakhoz viszonyítva. A legnagyobb exportérték-csökkenés 461,9 millió euró a gabonaféléket érintette, főleg a búza exportértékének 246,8 millió és a kukorica 144,7 millió eurós esése miatt. A másik irányban a legnagyobb elmozdulás az állati és növényi zsír és olaj árucsoportnál jelentkezett, a 95,1 millió eurós exportárbevétel-növekedéssel.

Importoldalon a kakaókészítmények, valamint a tejtermék, tojás, méz árucsoport értéke nőtt legnagyobb mértékben, 116,8, illetve 63,5 millió euróval, míg a legnagyobb – 91,5 millió eurós – értékcsökkenést az élő állatoknál tapasztalták.

Nem változott a korábbi évekhez képest, hogy a magyar agrár-külkereskedelem erősen Európa-centrikus volt: az exportforgalom 94,6 százalékát európai országokkal bonyolítottuk. Ázsia részesedése 3,3, Amerikáé 1,2 százalék volt, Afrika és Ausztrália részesedése pedig az egy százalékot sem érte el. 

Európán belül pedig az EU belső piaca a meghatározó, az agrár-külkereskedelmi exportból 82,3 százalékkal, az importértékből 92,1 százalékkal részesedett 2025 első kilenc hónapjában.

A fontosabb termékcsoportok közül az élő állatok exportjának értéke 13,6 százalékkal emelkedett, importértéke 32,6 százalékkal visszaesett, az egyenleg 146 millió euróval, 266,2 millió euróra javult. Ezen belül a kivitt élő sertések mennyisége 4,6 százalékkal nőtt, míg az importé 37,9 százalékkal csökkent 2025 első három negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az export átlagára 19, az importé pedig 16 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, mennyiségben pedig a kivitt 27,1 ezer tonna élő sertés állt szemben a 34 ezer tonna importálttal.

Az élő marha exportja 1,5 százalékkal mérséklődött, importja harmadára visszaesett: 2025 első három negyedévében 48,9 ezer tonna élő marha került exportra, és 6,2 ezer tonna érkezett.

A húsfélék árucsoport exportértéke 4,9 százalékkal emelkedett, importértéke pedig 8,8 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. Az aktívum 398,9 millió eurós értéke 32,2 százalékkal javult az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport forgalmának mintegy kilenctizedét adó marha-, sertés- és baromfihús termékkörök közül a sertéshús és a baromfihús importértéke csökkent, a marhahús és a baromfihús exportértéke pedig bővült a vizsgált időszakban.

A húsfélék exportárbevételének 84 százaléka az EU belső piacán történő értékesítésből származott, a sertéshús esetében ez az arány 96,1 százalék volt.

A zöldségfélék exportjának értéke 12,6, az importé pedig 10,7 százalékkal esett vissza, így az egyenleg 31,3 millió euró passzívumot tett ki a vizsgált időszakban. A gyümölcsféléknél az exportérték 10,5 százalékkal mérséklődött, importértéke 8,7 százalékkal nőtt. Az árucsoport külkereskedelmi egyenlegének passzívuma 266,4 millió euró volt.

A gabonaexport értéke 33, mennyisége pedig 42,5 százalékkal csökkent az előző évihez képest. 

Ugyanekkor az egy évvel korábbi időszakban mértnél egyharmaddal több gabona érkezett az országba, de ennek értéke az árcsökkenés miatt csak 4,2 százalékkal emelkedett. A gabonafélék külkereskedelmének aktívuma 38,8 százalékkal, 740 millió euróra esett az egy évvel korábbi 1,21 milliárd millió euróról, de ezzel együtt is a legmagasabb egyenleget érte el a 24 élelmiszeripari árucsoport közül.

A vizsgált időszakban összesen mintegy 3,4 millió tonna gabona került a külpiacokra, amelyből

  • 1,9 millió tonna búza,
  • 1,1 millió tonna kukorica és
  • 350,6 ezer tonna árpa

volt. A búza exportált mennyisége 40,7 százalékkal csökkent, a kukoricáé pedig 37,9 százalékkal esett vissza. Eközben a kukorica exportátlagára 19 százalékkal, a búzáé öt százalékkal emelkedett 2025 első három negyedévében a bázisidőszakhoz képest.

A legnagyobb exportértéket és a második legnagyobb aktívumot az élelmiszeripari melléktermékek, elkészített állati takarmányok árucsoport érte el: bevétele 1,239 milliárd euró, egyenlege 591,7 millió euró volt, 20,2 millió euróval javult a bázisidőszakhoz képest, exportja szinte nem változott, importja 2,4 százalékkal, 15,8 millió euróval mérséklődött a megfigyelt időszakban.



 

