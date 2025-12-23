Erre nem számított senki, tízmilliárd eurót így is hozott az agrárexport

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke tízmilliárd eurót, importja pedig 7,474 milliárd eurót tett ki 2025 első három negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint így az agrár-külkereskedelem aktívuma 2,52 milliárd euró volt, 552 millió euróval kevesebb, mint 2024 első három negyedévében. A kivitt termékek, termények és élő állatok mennyisége 22,9 százalékkal visszaesett – amiben a gabonaexport az egyik fő okozója volt –, míg a behozottaké 0,4 százalékkal bővült az előző év első kilenc hónapjához képest.

Nagyot csökkent a gabonaexport értéke. Fotó: DPA

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 24 árucsoportja közül 10 exportértéke emelkedett, tizennégyé pedig csökkent 2025 első három negyedévében a bázisidőszakhoz viszonyítva. A legnagyobb exportérték-csökkenés 461,9 millió euró a gabonaféléket érintette, főleg a búza exportértékének 246,8 millió és a kukorica 144,7 millió eurós esése miatt. A másik irányban a legnagyobb elmozdulás az állati és növényi zsír és olaj árucsoportnál jelentkezett, a 95,1 millió eurós exportárbevétel-növekedéssel.

Importoldalon a kakaókészítmények, valamint a tejtermék, tojás, méz árucsoport értéke nőtt legnagyobb mértékben, 116,8, illetve 63,5 millió euróval, míg a legnagyobb – 91,5 millió eurós – értékcsökkenést az élő állatoknál tapasztalták.

Nem változott a korábbi évekhez képest, hogy a magyar agrár-külkereskedelem erősen Európa-centrikus volt: az exportforgalom 94,6 százalékát európai országokkal bonyolítottuk. Ázsia részesedése 3,3, Amerikáé 1,2 százalék volt, Afrika és Ausztrália részesedése pedig az egy százalékot sem érte el.

Európán belül pedig az EU belső piaca a meghatározó, az agrár-külkereskedelmi exportból 82,3 százalékkal, az importértékből 92,1 százalékkal részesedett 2025 első kilenc hónapjában.

A fontosabb termékcsoportok közül az élő állatok exportjának értéke 13,6 százalékkal emelkedett, importértéke 32,6 százalékkal visszaesett, az egyenleg 146 millió euróval, 266,2 millió euróra javult. Ezen belül a kivitt élő sertések mennyisége 4,6 százalékkal nőtt, míg az importé 37,9 százalékkal csökkent 2025 első három negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az export átlagára 19, az importé pedig 16 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, mennyiségben pedig a kivitt 27,1 ezer tonna élő sertés állt szemben a 34 ezer tonna importálttal.