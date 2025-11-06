Sok kukoricát mentettek meg a kormány aszályvédelmi intézkedései

Európát idén 50 millió hektáron sújtotta aszály, és Magyarországon is nagy területen okozott károkat a szárazság, de ez nem érte el a 2022-es történelmi aszály mértékét – értékelte az idei évet Hubai Imre, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára a betakarítási koordinációs bizottság ülsése után. Míg 2022-ben közel 1,5 millió hektárról, idén 556 ezer hektárról érkezett aszálykár-bejelentés. Hubai Imre szerint a kormány aszály elleni védekezést szolgáló intézkedései – és a változékonyabb júliusi időjárás – jelentős terméstöbbletet jelentenek.

A kukorica betakarításának 91 százalékos állásánál az látszik, hogy 3,8 millió tonna lesz a termés, bő egymillió tonnával több, mint 2022-ben, holott idén az akkorinál egyharmaddal kisebb volt a termőterület.

Az államtitkár kiemelte, hogy ehhez az aszályvédelmet szolgáló kormányzati segítség mellett a gazdák alkalmazkodóképessége is kellett, így például jól látszik, hogy egyre nagyobb területen változtatnak a művelési módon, és alkalmazzák a földet kevésbé forgató, így a vizet jobban megőrző technológiákat. Ugyancsak az alkalmazkodást jelzi, hogy egyre nő az aszálynak nagyon kitett kukorica alternatívái, így például a cirok és a szója vetésterülete.

Ezenfelül a vízüggyel közös vízmegtartó programok eredményeként 1,1 milliárd köbmétert őriztek meg – például a Vizet a tájba! program segítségével –, de a termelés biztonságának fenntartásához ennél is több kell. A 4,7 milliárd forint azonnali aszályvédelmi forráson túl további több mint 10 milliárd forintot jelentett a vízszolgáltatási díjak elengedése és az egyéb támogatásokat is figyelembe véve idén több mint 20 milliárd forint jutott aszályvédelemre.

Mindezekkel együtt

az elmúlt évek száraz időjárásának következtében eljutottunk oda, hogy 12 milliárd köbméterre nőtt a talajból hiányzó vizkészlet, ami hatbalatonnyi vízmennyiséget jelent

– érzékeltette a baj nagyságát.

Ugyancsak az alkalmazkodóképesség fontosságát és eredményességét emelte ki Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) elnöke. A vetésszerkezet átalakítása már látszik, idén 1,6 millió tonna lesz a kalászosok területe. Alkalmazkodik a gabonát felvevő takarmányipar is, hiszen a GOSZ-elnök szerint a korábbi évekre jellemzőnél akár 50 százalékkal is többet, 1,4–1,5 millió tonna búzát is felhasználhat ebben a szezonban. Az ukrán búza és liszt zavaró hatása is elmúlni látszik, így a malomipar is az elmúlt évekre jellemzőnél több, 1,1-1,2 millió tonna étkezési búzára lehet vevő, ezek pedig jó perspektívát jelentenek a hazai növénytermesztőknek – tette hozzá.