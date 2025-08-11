A művelet során egy másik, szintén a Gázai övezetben dolgozó újságíró, Mohammad Karika is életét vesztette. A palesztin források szerint összesen öt ember halt meg a támadásban, amely a gázai Sifa kórház területén felállított sátort érte. Mindannyian az al-Dzsazíra munkatársai voltak, újságíróként vagy fotósként dolgoztak, írja az Origó.
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette, hogy célzott légicsapásban megölték Anasz al-Sarífot, a gázai Hamász-parancsnokot, aki az al-Dzsazíra tudósítójaként is tevékenykedett. Az információk szerint al-Saríf egy Hamász-sejt vezetőjeként rakétatámadások előkészítésében vett részt izraeli civil és katonai célpontok ellen.
A Hamász tagja újságíróként dolgozott
Az IDF közölte: al-Saríf „az al-Dzsazíra újságírójának álcázva” folytatta Hamász-parancsnoki tevékenységét. Az izraeli hadsereg állítása szerint a Gázában lefoglalt hírszerzési anyagok – személyzeti listák, kiképzési jegyzékek, telefonkönyvek és fizetési nyilvántartások – bizonyítják, hogy a férfi szorosan beépült a terrorszervezetbe, és aktív szerepet töltött be annak műveleteiben, miközben kapcsolatban maradt a katari központú médiacsatornával.
Al-Saríf 1996-ban született, és az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja. Korábban a szervezet elit Nukhba egységében szolgált, majd a különleges műveleti zászlóalj egyik parancsnoka lett. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, hogy a támadás célpontjai a Hamász katonai infrastruktúrájához kötődő személyek voltak, függetlenül attól, hogy civil fedőszerepben tevékenykedtek.
Borítókép: Anasz al-Saríf (Fotó:Al-Dzsazíra)
