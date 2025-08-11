Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben

A művelet során egy másik, szintén a Gázai övezetben dolgozó újságíró, Mohammad Karika is életét vesztette. A palesztin források szerint összesen öt ember halt meg a támadásban, amely a gázai Sifa kórház területén felállított sátort érte. Mindannyian az al-Dzsazíra munkatársai voltak, újságíróként vagy fotósként dolgoztak, írja az Origó.

Mohammad Karika és Anasz al-Saríf (Fotó: Arab networks)