Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben

Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette, hogy célzott légicsapásban megölték Anasz al-Sarífot, a gázai Hamász-parancsnokot, aki az al-Dzsazíra tudósítójaként is tevékenykedett. Az információk szerint al-Saríf egy Hamász-sejt vezetőjeként rakétatámadások előkészítésében vett részt izraeli civil és katonai célpontok ellen.

Forrás: Origo2025. 08. 11. 11:29
Anasz al-Saríf újságíróként dolgozott Forrás: Al Jazeera
A művelet során egy másik, szintén a Gázai övezetben dolgozó újságíró, Mohammad Karika is életét vesztette. A palesztin források szerint összesen öt ember halt meg a támadásban, amely a gázai Sifa kórház területén felállított sátort érte. Mindannyian az al-Dzsazíra munkatársai voltak, újságíróként vagy fotósként dolgoztak, írja az Origó.

Hamász
Mohammad Karika és Anasz al-Saríf (Fotó: Arab networks)

A Hamász tagja újságíróként dolgozott

Az IDF közölte: al-Saríf „az al-Dzsazíra újságírójának álcázva” folytatta Hamász-parancsnoki tevékenységét. Az izraeli hadsereg állítása szerint a Gázában lefoglalt hírszerzési anyagok – személyzeti listák, kiképzési jegyzékek, telefonkönyvek és fizetési nyilvántartások – bizonyítják, hogy a férfi szorosan beépült a terrorszervezetbe, és aktív szerepet töltött be annak műveleteiben, miközben kapcsolatban maradt a katari központú médiacsatornával.

 

Al-Saríf 1996-ban született, és az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja. Korábban a szervezet elit Nukhba egységében szolgált, majd a különleges műveleti zászlóalj egyik parancsnoka lett. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, hogy a támadás célpontjai a Hamász katonai infrastruktúrájához kötődő személyek voltak, függetlenül attól, hogy civil fedőszerepben tevékenykedtek.

Borítókép: Anasz al-Saríf (Fotó:Al-Dzsazíra)

