Rendkívüli

Kiderült, hogy ukrán rendőri védelem alatt állt az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottja

Északi Áramlatrobbantástitkosügynök

Kiderült, hogy ukrán rendőri védelem alatt állt az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottja

Az olasz hatóságok csütörtökön tartóztatták le a férfit, akit a balti-tengeri gázvezeték szabotálásával gyanúsítanak. A Bild értesülései alapján, amelyeket az Origó idéz, az Északi Áramlat ügyében most először került rendőrkézre egy feltételezett kulcsszereplő.

Wiedermann Béla
Forrás: Origó2025. 08. 21. 21:21
Illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Origó a Bild információira hivatkozva arról számolt be, hogy ukrán titkos ügynök volt az a férfi, akit az olasz rendőrök csütörtökön fogtak el az Északi Áramlat felrobbantása miatt. A lap szerint a gyanúsított, Serhii K. nem akármilyen katona volt: századosi rangban szolgált az ukrán hadseregben, korábban pedig az SZBU hírszerző ügynökségnél dolgozott, valamint a háború első hónapjaiban egy elit légvédelmi egységet vezetett.

Az Északi Áramlat 2 balti-tengeri gázvezeték fel nem használt csövei.
Az Északi Áramlat 2 balti-tengeri gázvezeték fel nem használt csövei.
Fotó: AFP

Északi Áramlat-akció titkos megbízással

A Bild beszámolója szerint 2022 májusában különösen érzékeny megbízást kapott: két katonával és civil búvárokkal együtt egy titkos küldetésben kellett részt vennie. A célpont a 20 milliárd dolláros értékű Északi Áramlat vezeték volt, amelyen keresztül orosz gáz érkezett Európába a Balti-tengeren át.

A Bild úgy tudja, a „Diameter hadművelet” egy magas rangú ukrán tisztek ivászatán született meg. 

A projektet állítólag az akkori főparancsnok, Valerij Zalusnij felügyelte. Később Volodimir Zelenszkij elnök is tudomást szerzett róla, és washingtoni nyomásra elrendelte a terv leállítását.

A parancs ellenére a kommandósok nem álltak le. 2022. szeptember 26-án felrobbantották az Északi Áramlat csővezetékeit, amelyek súlyosan megrongálódtak. 

Az eset nemzetközi nyomozást indított el, amely azóta is tart. Serhii K. mostani letartóztatása az első alkalom, hogy egy feltételezett központi szereplőt őrizetbe vettek.

A Bild információi szerint a nyomozás folytatódik, és a hatóságok további támadók felkutatásán dolgoznak. 

A gyanú szerint a csővezetéket megsemmisítő egység egyes tagjai közvetlenül a most elfogott ukrán titkos ügynök környezetében tartózkodhattak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu