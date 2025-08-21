Kiderült, hogy ukrán rendőri védelem alatt állt az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottja

Az Origó a Bild információira hivatkozva arról számolt be, hogy ukrán titkos ügynök volt az a férfi, akit az olasz rendőrök csütörtökön fogtak el az Északi Áramlat felrobbantása miatt. A lap szerint a gyanúsított, Serhii K. nem akármilyen katona volt: századosi rangban szolgált az ukrán hadseregben, korábban pedig az SZBU hírszerző ügynökségnél dolgozott, valamint a háború első hónapjaiban egy elit légvédelmi egységet vezetett.
Az olasz hatóságok csütörtökön tartóztatták le a férfit, akit a balti-tengeri gázvezeték szabotálásával gyanúsítanak. A Bild értesülései alapján, amelyeket az Origó idéz, az Északi Áramlat ügyében most először került rendőrkézre egy feltételezett kulcsszereplő.
Északi Áramlat-akció titkos megbízással
A Bild beszámolója szerint 2022 májusában különösen érzékeny megbízást kapott: két katonával és civil búvárokkal együtt egy titkos küldetésben kellett részt vennie. A célpont a 20 milliárd dolláros értékű Északi Áramlat vezeték volt, amelyen keresztül orosz gáz érkezett Európába a Balti-tengeren át.
A Bild úgy tudja, a „Diameter hadművelet” egy magas rangú ukrán tisztek ivászatán született meg.
A projektet állítólag az akkori főparancsnok, Valerij Zalusnij felügyelte. Később Volodimir Zelenszkij elnök is tudomást szerzett róla, és washingtoni nyomásra elrendelte a terv leállítását.
A parancs ellenére a kommandósok nem álltak le. 2022. szeptember 26-án felrobbantották az Északi Áramlat csővezetékeit, amelyek súlyosan megrongálódtak.
Az eset nemzetközi nyomozást indított el, amely azóta is tart. Serhii K. mostani letartóztatása az első alkalom, hogy egy feltételezett központi szereplőt őrizetbe vettek.
A Bild információi szerint a nyomozás folytatódik, és a hatóságok további támadók felkutatásán dolgoznak.
A gyanú szerint a csővezetéket megsemmisítő egység egyes tagjai közvetlenül a most elfogott ukrán titkos ügynök környezetében tartózkodhattak.
Borítókép: Illusztráció
