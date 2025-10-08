Szijjártó PéterÉszaki Áramlat 2terroristaDonald Tusk

Szijjártó Péter: Még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta Donald Tusk lengyel kormányfőt. Szijjártó Péter szerint megdöbbentő, hogy egy európai vezető terroristákat menteget, és kijelentette: Magyarország nem akar olyan Európát, ahol ez elfogadott.

2025. 10. 08. 16:48
Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Németország kérésére tartóztattak le a lengyel hatóságok egy, az Északi Áramlat 2 gázvezeték szabotázsával vádolt ukrán férfit, Lengyelország azonban nem adja ki a németeknek a letartóztatottat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy posztot arról, hogy Donald Tusk szerint rendben van az, hogyha valaki felrobbant egy gázvezetéket. 

Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztõség

Ez megdöbbentő, mert adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek? Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek

– fakadt ki a magyar külügyminiszter.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

