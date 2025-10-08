Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Németország kérésére tartóztattak le a lengyel hatóságok egy, az Északi Áramlat 2 gázvezeték szabotázsával vádolt ukrán férfit, Lengyelország azonban nem adja ki a németeknek a letartóztatottat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy posztot arról, hogy Donald Tusk szerint rendben van az, hogyha valaki felrobbant egy gázvezetéket.

Szijjártó Péter: Még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek?

Ez megdöbbentő, mert adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek? Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek

– fakadt ki a magyar külügyminiszter.