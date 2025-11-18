Északi Áramlat: évekkel a robbantás után is hatalmas hullámokat vet az ügy

Az Északi Áramlat gázvezeték történetét a tervezéstől kezdve kritikák övezték, az oroszországi Viborgot a németországi Greifswalddal összekötő vezeték mégis megépült, és a maga 1222 kilométerével a világ leghosszabb tengeri gázvezetéke lett. A vezeték (pontosabban két vezetékpár) elleni, három évvel ezelőtti támadás körül továbbra is sok a vitás kérdés és a gázvezeték felrobbantása évekkel később is megosztja a kontinens politikai közösségét – írja a CNN.

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával Volodimir Zhuravlovot

gyanúsítják Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

2022 szeptemberében tompa robbanások történtek a Balti-tenger mélyén, amelyek megrongáltak két Északi Áramlat gázvezetéket, vagyis Oroszország Európába vezető „gázfőútját”. A támadás után nemzetközi nyomozás kezdődött, bár a gyanú azonnal Oroszországra irányult, az Egyesült Államoknak is tagadnia kellett a részvételét. Ma is sok titok övezi a robbantásokat. Miközben Németország ügyészségi eljárást készít elő a feltételezett ukrán szabotőrök ellen, addig Lengyelország erőfeszítései az ügy akadályozására feszültséget szülnek.