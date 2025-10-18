Botrány: szabadlábra helyezte a lengyel bíró az Északi Áramlatot felrobbantó ukrán terroristát

Az EU-n belüli kiadatási ügyek általában gyorsak és egyszerűek, ám az Északi Áramat-ügy kivételt képez. Donald Tusk lengyel miniszterelnök, akinek kormánya Ukrajna fontos szövetségese, azonnal az X platformon üdvözölte a döntést, és azt írta:

Ügy lezárva.

Polish court denied extradition to Germany of a Ukrainian national suspected of blowing up Nord Stream 2 and released him from custody. And rightly so. The case is closed. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 17, 2025

A varsói bíróságon Lubowski bíró hosszú és szenvedélyes beszédben jelentette be döntését a gyanúsított, családja, jogi csapata és a számos tévékamera előtt. Kijelentette, hogy kizárólag a Németországba történő kiadatás kérését vizsgálta, nem magát az ügyet, de hangsúlyozta, hogy az ukrán háború kontextusa kulcsfontosságú.

A bíró Oroszország invázióját „véres és népirtó támadásnak” nevezte, és Arisztotelészre és Aquinói Szent Tamásra hivatkozva érvelt amellett, hogy Ukrajnának jogában áll megvédeni magát.

Ha Ukrajna és különleges erői… fegyveres küldetést szerveztek az ellenséges vezetékek megsemmisítésére – amit a bíróság nem prejudikál –, akkor ezek a cselekedetek nem voltak jogellenesek. Éppen ellenkezőleg, jogosak, racionálisak és igazságosak voltak

– mondta a bíróságon.

Hozzátette, hogy a támadás „megfosztotta az ellenséget a Németország által a gázért fizetett milliárdoktól… és gyengítette Oroszország katonai potenciálját”.