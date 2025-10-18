Északi ÁramlatNémetországOroszországUkrajnavezetékterrorista

Botrány: szabadlábra helyezte a lengyel bíró az Északi Áramlatot felrobbantó ukrán terroristát

Egy lengyel bíró megtagadta az ukrán állampolgár kiadatását, akit Németország a 2022 szeptemberében történt Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázscselekmény gyanúsítottjaként keres. A bíró azzal érvelt, hogy ha Ukrajna felelős a támadásért, akkor az egy „jogos” cselekedet volt. Az ukrán terroristát szabadon is engedték, Tusk pedig ünnepel. Volodimir Z. megúszhatja, csak azért, mert ukrán, sőt kártérítést is kaphat.

Kozma Zoltán
2025. 10. 18. 12:35
Rendőrök kísérik az ukrán vádlott Volodimir Z.-t (Fotó: AFP)
Volodimir Z.-t, akit bilincsben vezettek a Varsói Kerületi Bíróságra, múlt hónapban vették őrizetbe Lengyelországban egy európai elfogatóparancs alapján. Dariusz Lubowski bíró elrendelte az ukrán szabadon bocsátását, döntése pedig meglepetést keltett a tárgyalóteremben, miközben a vádlott mosollyal fogadta az ítéletet.

Dariusz Lubowski bíró a varsói bíróság tárgyalótermében bejelenti döntését, miszerint nem engedélyezi az ukrán terrorista kiadatását Németországnak (Fotó: AFP)

Az ukrán férfit azzal gyanúsítják, hogy másokkal együtt robbanóanyagokat helyezett el a Balti-tenger mélyén, a Oroszországból Németországba vezető gázvezetékeken.

 A robbantásokért, amelyek megrongálták az energiavezetéket, kezdetben Moszkvát tették felelőssé, ám később ukrán részvételre utaló jelek bukkantak fel. Kijev illetékesei többször tagadták, hogy bármi közük lenne az ügyhöz.

Az EU-n belüli kiadatási ügyek általában gyorsak és egyszerűek, ám az Északi Áramat-ügy kivételt képez. Donald Tusk lengyel miniszterelnök, akinek kormánya Ukrajna fontos szövetségese, azonnal az X platformon üdvözölte a döntést, és azt írta: 

Ügy lezárva.

A varsói bíróságon Lubowski bíró hosszú és szenvedélyes beszédben jelentette be döntését a gyanúsított, családja, jogi csapata és a számos tévékamera előtt. Kijelentette, hogy kizárólag a Németországba történő kiadatás kérését vizsgálta, nem magát az ügyet, de hangsúlyozta, hogy az ukrán háború kontextusa kulcsfontosságú.

A bíró Oroszország invázióját „véres és népirtó támadásnak” nevezte, és Arisztotelészre és Aquinói Szent Tamásra hivatkozva érvelt amellett, hogy Ukrajnának jogában áll megvédeni magát. 

Ha Ukrajna és különleges erői… fegyveres küldetést szerveztek az ellenséges vezetékek megsemmisítésére – amit a bíróság nem prejudikál –, akkor ezek a cselekedetek nem voltak jogellenesek. Éppen ellenkezőleg, jogosak, racionálisak és igazságosak voltak

 – mondta a bíróságon.

Hozzátette, hogy a támadás „megfosztotta az ellenséget a Németország által a gázért fizetett milliárdoktól… és gyengítette Oroszország katonai potenciálját”. 

Ami békeidőben terrorizmusnak vagy szabotázsnak minősülne, az háborús időkben más megítélés alá esik

 – érvelt a bíró.

Németország valójában leállította az Északi Áramlat 1 két vezetékének használatát Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után, az Északi Áramlat 2 pedig még nem állt üzembe. 

Lengyelország mindig is hangosan bírálta a projektet, mert az Berlin túlzott függőségét eredményezte Moszkvától, és megfosztotta Lengyelországot a gázszállítási díjaktól.

Ukrajna és az Egyesült Államok is régóta ellenezte a vezetékeket.

Lubowski bíró hangsúlyozta, hogy döntése jogi alapú, nem érzelmi vagy politikai. Kérdésesnek nevezte, hogy Németországnak egyáltalán van-e joghatósága az ügyben, hiszen a robbantások nemzetközi vizeken történtek, olyan vezetékeken, amelyek többségi tulajdonosa az orosz állam.

Az ukrán terrorista még kártérítésre is jogosult

Bejelentette, hogy a gyanúsítottat szabadon bocsátják, és a lengyel államtól kártérítést is kap. 

Boldog vagyok… nagyon nehéz három hét volt

 – mondta az ukrán terrorista felesége a BBC-nek a bíróságon az ítélet után. Kiemelte:

Ukránként nagyon fontos volt számomra hallani, hogy a bíró megérti a helyzetünket.

A család 2022 februárja óta él Lengyelországban, és a feleség elmondta, hogy ott is terveznek maradni. A férjét varsói otthonuk közelében tartóztatták le, és férje tagadja a szabotázsbeli részvételt. Volodimir Z. mélytengeri búvár, de ezt csak hobbiként űzi, és nincs katonai szerepe. A férfi Lengyelországban klímaberendezések telepítésével foglalkozik.

Volodimir Z. nem az egyetlen gyanúsított Németország listáján: egy másik ukrán férfit, Szerhij K.-t augusztusban tartóztattak le Olaszországban nyaralása közben. 

Őt szintén „alkotmányellenes szabotázzsal” vádolják, és tagadja a robbantásokhoz való bármilyen kapcsolatot.

 Jelenleg egy észak-olaszországi börtönben van. Egy bolognai bíróság korábban elrendelte kiadatását Berlinbe, de a római legfelsőbb fellebbviteli bíróság a héten megsemmisítette az ítéletet, és az ügyet visszautalta Bolognába újratárgyalásra.

A döntésre reagálva Németország külügyminisztere kijelentette, hogy tiszteletben tartja az ítéletet, és a kormánynak nem feladata beavatkozni a bíróságok munkájába.

Borítókép: Rendőrök kísérik az ukrán vádlott Volodimir Z.-t (Fotó: AFP)

