Botrány: szabadlábra helyezte a lengyel bíró az Északi Áramlatot felrobbantó ukrán terroristát

Az ukrán terrorista még kártérítésre is jogosult
Bejelentette, hogy a gyanúsítottat szabadon bocsátják, és a lengyel államtól kártérítést is kap.
Boldog vagyok… nagyon nehéz három hét volt
– mondta az ukrán terrorista felesége a BBC-nek a bíróságon az ítélet után. Kiemelte:
Ukránként nagyon fontos volt számomra hallani, hogy a bíró megérti a helyzetünket.
A család 2022 februárja óta él Lengyelországban, és a feleség elmondta, hogy ott is terveznek maradni. A férjét varsói otthonuk közelében tartóztatták le, és férje tagadja a szabotázsbeli részvételt. Volodimir Z. mélytengeri búvár, de ezt csak hobbiként űzi, és nincs katonai szerepe. A férfi Lengyelországban klímaberendezések telepítésével foglalkozik.
Volodimir Z. nem az egyetlen gyanúsított Németország listáján: egy másik ukrán férfit, Szerhij K.-t augusztusban tartóztattak le Olaszországban nyaralása közben.
Őt szintén „alkotmányellenes szabotázzsal” vádolják, és tagadja a robbantásokhoz való bármilyen kapcsolatot.
Jelenleg egy észak-olaszországi börtönben van. Egy bolognai bíróság korábban elrendelte kiadatását Berlinbe, de a római legfelsőbb fellebbviteli bíróság a héten megsemmisítette az ítéletet, és az ügyet visszautalta Bolognába újratárgyalásra.
A döntésre reagálva Németország külügyminisztere kijelentette, hogy tiszteletben tartja az ítéletet, és a kormánynak nem feladata beavatkozni a bíróságok munkájába.
Borítókép: Rendőrök kísérik az ukrán vádlott Volodimir Z.-t (Fotó: AFP)