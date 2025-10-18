orosz-ukrán háborúBudapesti békecsúcsZelenszkijTrump

Zelenszkij elképesztő ötlettel állt elő Washingtonban + videó

Donald Trump amerikai elnök a drónok kulcsfontosságú szerepéről, az amerikai haderő páratlan erejéről és az ukrajnai háború mielőbbi lezárásáról beszélt. Optimistán nyilatkozott a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásokról is. Putyin és Trump hamarosan a budapesti békecsúcson találkozhat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben egy megdöbbentő ajánlattal állt elő az amerikaiaknak.

Kozma Zoltán
2025. 10. 18. 9:30
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel folytatott megbeszélései kapcsán a dróntechnológia szerepéről, a modern hadviselésről és az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről tájékoztatott. Az elnök kiemelte az amerikai fegyverek fejlettségét, a drónok fontosságát, valamint a béke elérésére irányuló erőfeszítéseket. Szólt a Közel-Keleten elért eredményekről és optimizmust fejezett ki a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások kapcsán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Trump szerint a drónok az ukrajnai háború miatt az elmúlt években kulcsszerepet kaptak a hadviselésben. 

Rengeteg drónunk van most. Mi magunk is gyártunk drónokat, de másoktól is vásárolunk. És ők nagyon jó drónokat készítenek. A drónháború igazán előtérbe került az elmúlt pár évben, ennek a háborúnak köszönhetően

 – mondta az elnök. Hozzátette, hogy bár a drónok fontosak, a vadászrepülőgépek ereje páratlan. Példaként Izraelt hozta fel, ahol az amerikai erők hatékonyan semmisítettek meg drónokat. 

Azt mondom, semmi sem ér fel a vadászgépekkel. Tudjátok, rengeteg drónt kilőttünk Izraelben. Izraelért tettük. Nagyon gyors és erőteljes gépekkel üldöztük a drónokat, és alaposan elintéztük őket

 – fogalmazott Trump.

Az elnök hangsúlyozta az Egyesült Államok változatos fegyverarzenálját, külön kiemelve a lopakodó B–52-es bombázókat. 

Sokat tudunk a drónokról, és sokat tudunk a nagyszerű vadászgépekről, a legjobb gépekről. Nos, és a B–52-esekről, amelyek lopakodók, észrevehetetlenek. Rengeteg különböző fegyverünk van

 – mondta. Trump kiemelte felelősségét, hogy az ország fegyverkészletei mindig készen álljanak. 

Kötelességem biztosítani, hogy az ország teljesen fel legyen töltve, mert soha nem tudhatod, mi történik háborúban és békében? Soha nem tudhatod, mi fog történni

– tette hozzá.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Trump megjegyezte, hogy hetente ezrek veszítik életüket, főként katonák. Kifejezte, hogy a cél a konfliktus mielőbbi lezárása, és megemlítette a Tomahawk rakétákat, amelyeket szívesebben nem használna. 

Beszélni fogunk a Tomahawkokról, de sokkal inkább azt szeretném, ha nem lenne rájuk szükség, hogy a háború véget érjen

 – nyilatkozta. 

@cspanofficial President Trump on Friday appeared reluctant to provide Kyiv with the long-range Tomahawk missiles Ukrainian President Volodymyr Zelensky is seeking to strike deeper within Russia.   "We're going to be talking about Tomahawks, and we'd much rather have them not need Tomahawks. Would much rather have the war be over," he said in the Cabinet Room during a meeting with the Ukrainian leader.   "They're a very powerful weapon, but they're a very dangerous weapon," he later added. "And it could mean big, you know, escalation. It could mean lot of bad things can happen. Tomahawks are a big deal."   President Zelensky suggested his country could send the U.S. "thousands" of its armed drones in exchange for the Tomahawks that President Trump had dangled as a possibility earlier in the week before speaking on the phone with Russian President Vladimir Putin.   "You don't use just Tomahawks. If you want to target a military goal, you need thousands of drones. It goes together with such missiles," he said. "Ukraine has such thousands of our production drones, but we don't have Tomahawks. That's why we need Tomahawks."   The U.S. began developing Tomahawks in the 1970s and first used them in combat in 1991 during Operation Desert Storm.   Depending on the variant, they can have a range of up to 1,000 miles, which would allow Kyiv to strike military targets and energy facilities deep within Russia.   Russia has warned the U.S. against sending the missiles to Ukraine, saying it would represent a serious escalation of the war.   #trump #ukrainewar #cspan ♬ original sound - C-SPAN

Hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el az Európai Uniónak, de a cél nem az eladás, hanem a háború befejezése. 

Trump optimistán nyilatkozott a béketárgyalásokról, kiemelve egy előző napi beszélgetését Putyinnal. 

Gyorsan véget tudunk vetni ennek, szerintem meg tudjuk tenni. Tegnap nagyon jó beszélgetésem volt. Beszélni fogunk róla, de tegnap nagyon eredményes beszélgetést folytattam Putyin elnökkel. Majd meglátjuk, mi történik

 – fogalmazott pénteken. A Közel-Keletet az ukrajnai helyzetnél bonyolultabbnak nevezte, de ott szerinte már sikereket értek el. 

De a közel-keleti háború sokkal bonyolultabb volt. Azt megoldottuk. És szerintem jó esélyünk van. Úgy gondolom, Zelenszkij elnök is szeretné, ha vége lenne, és Putyin elnök is szeretné, ha vége lenne. Most már csak annyi kell, hogy egy kicsit kijöjjenek egymással

 – zárta gondolatait.

Zelenszkij ukrán drónokat ajánlott az amerikaiaknak

Volodimir Zelenszkij Washingtonban úgy fogalmazott: 

Természetesen be akarjuk fejezni ezt a háborút, de ez egy újabb technológiai háború. Nem csak Tomahawk rakétákat használnánk. Ha katonai célpontot akarsz megcélozni, akkor több ezer drónra és ilyen rakétákra van szükséged. Ukrajna rendelkezik több ezer, általunk gyártott drónnal, de nincs Tomahawk rakétánk. Ezért van szükségünk Tomahawk rakétákra. Az Egyesült Államok azonban nagyon erős gyártó. És az Egyesült Államoknak vannak Tomahawk rakétái és más nagyon erős rakétái. De nekik is lehet több ezer drónjuk. Ezért tudunk együtt dolgozni, ezért tudjuk erősíteni az amerikai gyártást.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

