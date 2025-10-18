Zelenszkij elképesztő ötlettel állt elő Washingtonban + videó

Donald Trump amerikai elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel folytatott megbeszélései kapcsán a dróntechnológia szerepéről, a modern hadviselésről és az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről tájékoztatott. Az elnök kiemelte az amerikai fegyverek fejlettségét, a drónok fontosságát, valamint a béke elérésére irányuló erőfeszítéseket. Szólt a Közel-Keleten elért eredményekről és optimizmust fejezett ki a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások kapcsán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Trump szerint a drónok az ukrajnai háború miatt az elmúlt években kulcsszerepet kaptak a hadviselésben.

Rengeteg drónunk van most. Mi magunk is gyártunk drónokat, de másoktól is vásárolunk. És ők nagyon jó drónokat készítenek. A drónháború igazán előtérbe került az elmúlt pár évben, ennek a háborúnak köszönhetően

– mondta az elnök. Hozzátette, hogy bár a drónok fontosak, a vadászrepülőgépek ereje páratlan. Példaként Izraelt hozta fel, ahol az amerikai erők hatékonyan semmisítettek meg drónokat.

Azt mondom, semmi sem ér fel a vadászgépekkel. Tudjátok, rengeteg drónt kilőttünk Izraelben. Izraelért tettük. Nagyon gyors és erőteljes gépekkel üldöztük a drónokat, és alaposan elintéztük őket

– fogalmazott Trump.