Újabb csúcstalálkozóról érkeztek hírek

Kína bejelentette, hogy hamarosan újraindulnak az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások. A döntés egy magas szintű, a két ország vezető tisztségviselői között lezajlott konferenciahívás után született meg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 7:57
Donald Trump amerikai elnök Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Peking szerint Kína és az Egyesült Államok képviselői a lehető leghamarabb találkoznak, hogy új tárgyalásokat folytassanak a folyamatban lévő kereskedelmi vitában. Ahogy Kína hivatalos hírügynöksége, a Xinhua hírügynökség is jelentette, Ho Lifeng alelnök, aki az Egyesült Államokkal fenntartott gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokért felelős Kínában, videokonferenciát tartott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel – számol be róla az Origo.

Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök
Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Fotó: DAN KITWOOD Forrás: POOL/AFP

A felek a hírek „nyíltan, mélyrehatóan és konstruktívan” vitatták meg a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseit. Megállapodtak abban, hogy amint lehetséges, újabb gazdasági és kereskedelmi konzultációkat tartanak – áll a közleményben.

Bessent bejelentette, hogy a két fél „valószínűleg egy hét múlva Malajziában” találkozik. 

Reméljük, hogy Kína is ugyanolyan tiszteletet fog mutatni, mint mi

 – magyarázta, hozzátette, bízik abban, hogy Trump, tekintettel Hszi Csin-ping kínai elnökkel való kapcsolatára, „helyre tudja hozni a dolgokat”. Szerinte a kereskedelmi megállapodás lehetséges.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images)

 

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

