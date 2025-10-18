Újabb csúcstalálkozóról érkeztek hírek

Peking szerint Kína és az Egyesült Államok képviselői a lehető leghamarabb találkoznak, hogy új tárgyalásokat folytassanak a folyamatban lévő kereskedelmi vitában. Ahogy Kína hivatalos hírügynöksége, a Xinhua hírügynökség is jelentette, Ho Lifeng alelnök, aki az Egyesült Államokkal fenntartott gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokért felelős Kínában, videokonferenciát tartott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel – számol be róla az Origo.

Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Fotó: DAN KITWOOD Forrás: POOL/AFP

A felek a hírek „nyíltan, mélyrehatóan és konstruktívan” vitatták meg a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseit. Megállapodtak abban, hogy amint lehetséges, újabb gazdasági és kereskedelmi konzultációkat tartanak – áll a közleményben.