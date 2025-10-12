Az amerikai hajókra vonatkozó különleges kikötői díj bevezetését a kínai közlekedési minisztérium jelentette be, és október 14-én lép hatályba.
„Kínát megtorló intézkedések megtételére kényszerítették jogainak és érdekeinek védelme érdekében” – közölte a minisztérium. Peking szerint Washington intézkedései megsértették a WTO szabályait, valamint a kínai–amerikai tengeri szállítási megállapodásban foglalt egyenlőség és viszonosság elvét – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.
Ez az unilateralizmus tipikus példája
– tette hozzá a minisztérium.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy minden kínai importtermékre százszázalékos pótvámot vezet be. Az intézkedés november 1-jétől léphet életbe – vagy akár korábban is –, attól függően, hogyan reagál Peking.