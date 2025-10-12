KínaEgyesült Államokkereskedelem

Kína válaszolt az Egyesült Államok vámjaira

A kínai kereskedelmi minisztérium szerint az Egyesült Államok ragaszkodott a kikötői díjak kivetéséhez a kínai hajókra, ami Pekinget válaszlépésekre kényszerítette. Kína díjai 14-én lépnek életbe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 8:26
Hszi Csin-ping és Donald Trump Fotó: DAN KITWOOD Forrás: POOL/AFP
Az amerikai hajókra vonatkozó különleges kikötői díj bevezetését a kínai közlekedési minisztérium jelentette be, és október 14-én lép hatályba.

Kína válaszolt az Egyesült Államok vámjaira. Fotó: AFP

„Kínát megtorló intézkedések megtételére kényszerítették jogainak és érdekeinek védelme érdekében” – közölte a minisztérium. Peking szerint Washington intézkedései megsértették a WTO szabályait, valamint a kínai–amerikai tengeri szállítási megállapodásban foglalt egyenlőség és viszonosság elvét – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. 

Ez az unilateralizmus tipikus példája

– tette hozzá a minisztérium.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy minden kínai importtermékre százszázalékos pótvámot vezet be. Az intézkedés november 1-jétől léphet életbe – vagy akár korábban is –, attól függően, hogyan reagál Peking.

Trump a Truth Social platformján közzétett üzenetében azzal indokolta a döntést, hogy Kína rendkívül agresszíven viselkedik a nemzetközi kereskedelemben, különösen a stratégiai fontosságú ritkaföldfémek exportja kapcsán, miután Peking szigorította a ritkaföldfémek bányászatával és feldolgozásával kapcsolatos exportengedélyeket. 

Trump úgy fogalmazott:

Kína lépései a semmiből jöttek, és képesek akár az egész világgazdaságot megbénítani. A kínai vezetés egyre ellenségesebbé válik.

 

Borítókép: Hszi Csin-ping és Donald Trump (Fotó: AFP)

