Az amerikai hajókra vonatkozó különleges kikötői díj bevezetését a kínai közlekedési minisztérium jelentette be, és október 14-én lép hatályba.

Kína válaszolt az Egyesült Államok vámjaira. Fotó: AFP

„Kínát megtorló intézkedések megtételére kényszerítették jogainak és érdekeinek védelme érdekében” – közölte a minisztérium. Peking szerint Washington intézkedései megsértették a WTO szabályait, valamint a kínai–amerikai tengeri szállítási megállapodásban foglalt egyenlőség és viszonosság elvét – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Ez az unilateralizmus tipikus példája

– tette hozzá a minisztérium.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy minden kínai importtermékre százszázalékos pótvámot vezet be. Az intézkedés november 1-jétől léphet életbe – vagy akár korábban is –, attól függően, hogyan reagál Peking.