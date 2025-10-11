Rendkívüli

Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

TrumpKínapekingritkaföldfémvám

Trump üzent Pekingnek: 100 százalékos vámot vetne ki a kínai árukra

Új szintre lépett az amerikai–kínai kereskedelmi háború: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy minden kínai importtermékre 100 százalékos pótvámot vezet be. Az intézkedés november 1-jétől léphet életbe – vagy akár korábban is –, attól függően, hogyan reagál Peking.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 10. 11. 7:58
Illusztráció Fotó: Jakub Porzycki Forrás: NurPhoto/AFP
Trump a Truth Social platformján közzétett üzenetében azzal indokolta a döntést, hogy Kína „rendkívül agresszíven” viselkedik a nemzetközi kereskedelemben, különösen a stratégiai fontosságú ritkaföldfémek exportja kapcsán, írja a Tagesschau.

Trump
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális irodájában (Fotó: AFP/Saul Loeb)

A ritkaföldfémek – mint a neodímium vagy a lítium – kulcsszerepet játszanak a modern technológiai iparban: az okostelefonoktól az elektromos autókon át egészen a hadiiparig mindenhol nélkülözhetetlenek.

Trump bejelentése alig néhány órával azután érkezett, hogy Peking szigorította a ritkaföldfémek bányászatával és feldolgozásával kapcsolatos exportengedélyeket. A kínai hatóságok döntése értelmében mostantól külön engedélyhez kötött az ilyen technológiák kivitele, külföldi cégek esetében pedig további korlátozások is érvénybe lépnek.

A republikánus politikus úgy fogalmazott:

Kína lépései a semmiből jöttek, és képesek akár az egész világgazdaságot megbénítani. A kínai vezetés egyre ellenségesebbé válik.

Trump emellett exportkontrollt is kilátásba helyezett minden „fontos amerikai szoftverre”, amelyek így csak külön engedéllyel kerülhetnének külföldre. Bár a részleteket nem ismertette, a lépések célja az, hogy az Egyesült Államok elhárítsa a technológiai fölényét fenyegető veszélyt.

(FILES) (COMBO) This combination of pictures created on September 19, 2025 shows US President Donald Trump attending a joint press conference with Britain's Prime Minister Keir Starmer (unseen) following their meeting at Chequers, in Aylesbury, central England, on September 18, 2025, on the second day of the US President's second State Visit. Chinese President Xi jinping delivering a speech during the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 at the Meijiang Convention and Exhibition Centre in Tianjin on September 1, 2025.. Stock markets diverged and the dollar rose on September 19 at the end of a week marked by central bank decisions, as attention turned to a call between US President Donald Trump and Chinese counterpart Xi Jinping. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS and SUO TAKEKUMA / various sources / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Trump találkozója a kínai elnökkel várhatóan elmarad

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Trump a bejelentéssel egy időben kétségbe vonta tervezett találkozóját Hszi Csin-ping kínai elnökkel, amelyet az október végi Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcson tartottak volna Dél-Koreában.

Most úgy tűnik, nincs értelme találkozni

– fogalmazott Trump.

Az Egyesült Államok és Kína között az utóbbi hónapokban ideiglenes nyugalom állt be, miután tavasszal mindkét ország több mint 100 százalékos vámokat vetett ki egymás termékeire. Trump mostani bejelentése azonban újabb fordulót indíthat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki)  

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

