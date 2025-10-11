Trump üzent Pekingnek: 100 százalékos vámot vetne ki a kínai árukra

A ritkaföldfémek – mint a neodímium vagy a lítium – kulcsszerepet játszanak a modern technológiai iparban: az okostelefonoktól az elektromos autókon át egészen a hadiiparig mindenhol nélkülözhetetlenek.

Trump bejelentése alig néhány órával azután érkezett, hogy Peking szigorította a ritkaföldfémek bányászatával és feldolgozásával kapcsolatos exportengedélyeket. A kínai hatóságok döntése értelmében mostantól külön engedélyhez kötött az ilyen technológiák kivitele, külföldi cégek esetében pedig további korlátozások is érvénybe lépnek.

A republikánus politikus úgy fogalmazott:

Kína lépései a semmiből jöttek, és képesek akár az egész világgazdaságot megbénítani. A kínai vezetés egyre ellenségesebbé válik.

Trump emellett exportkontrollt is kilátásba helyezett minden „fontos amerikai szoftverre”, amelyek így csak külön engedéllyel kerülhetnének külföldre. Bár a részleteket nem ismertette, a lépések célja az, hogy az Egyesült Államok elhárítsa a technológiai fölényét fenyegető veszélyt.