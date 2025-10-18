Európai BizottságMiniszterelnöki KabinetirodabékecsúcsBudapesti békecsúcsUrsula von der Leyenorosz-ukrán háborúHidvéghi Balázs

Brüsszelben már a békét is veszélyesnek látják

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit – erről írt Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán. A politikus szerint Brüsszel háborúpárti politikája mára teljesen elszakadt a valóságtól, miközben Magyarország továbbra is a béke megteremtésén dolgozik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 8:50
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás)
„Felszólította Magyarországot az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság, hogy tartóztassuk le a békecsúcs résztvevőit. A választások közeledtével már egyébként is egyre szürreálisabb megszólalásokat hallhatunk, de úgy látszik, ez a már három éve tartó háborús őrület egyeseknél elmebajt is okoz” – kezdte bejegyzésében Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a brüsszeli törekvésekről írt bejegyzésében
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a brüsszeli törekvésekről írt bejegyzésében Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI

Biztosíthatjuk von der Leyen asszonyt és a bizottság többi, a háborúba beleőrült képviselőjét, hogy minden egyes feltételt biztosítani fog Magyarország annak érdekében, hogy végre – a brüsszeli törekvésekkel szemben – lezárulhasson ez a szörnyű háború

 – zárta.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás)

 

