Brüsszelben már a békét is veszélyesnek látják

„Felszólította Magyarországot az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság, hogy tartóztassuk le a békecsúcs résztvevőit. A választások közeledtével már egyébként is egyre szürreálisabb megszólalásokat hallhatunk, de úgy látszik, ez a már három éve tartó háborús őrület egyeseknél elmebajt is okoz” – kezdte bejegyzésében Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a brüsszeli törekvésekről írt bejegyzésében Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI

Biztosíthatjuk von der Leyen asszonyt és a bizottság többi, a háborúba beleőrült képviselőjét, hogy minden egyes feltételt biztosítani fog Magyarország annak érdekében, hogy végre – a brüsszeli törekvésekkel szemben – lezárulhasson ez a szörnyű háború

– zárta.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás)