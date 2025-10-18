Szijjártó Péter keményen visszaszólt Magyar Péternek: Bohócokra nincs idő + videó

Budapesten fog tárgyalni Donald Trump Vlagyimir Putyinnal. Erről írt a lapunk korábban is. A budapesti békecsúcs kapcsán viszont Magyar Péter úgy állítja be, mintha ez az ő javaslata lett volna. Ezzel kapcsolatban kapott kérdést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a legutóbbi sajtótájékoztatóján.
Szijjártó Péter kemény válaszban üzent Magyar Péternek
A tárcavezető rövid és tömör válaszában tette helyre Brüsszel fogott emberét:
Szándékosan nem válaszoltam, de azt gondolom, hogy ilyen fontos ügyben bohócokra nincs idő.