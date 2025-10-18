Szijjártó Péter keményen visszaszólt Magyar Péternek: Bohócokra nincs idő + videó

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Trump elnök többször is dicsérte a napokban Orbán Viktort. Úgy fogalmazott: Egy vezető, akit kedvelünk. Kedveljük Orbán Viktort. Ez egy biztonságos ország, ahol nagyon jó munkát végeztek. Ő nagyon jó vezető, ha arról van szó, hogyan irányítja az országát. Nincsenek meg nála azok a problémák, amelyekkel más országok küzdenek – húzta alá Washingtonban Donald Trump.