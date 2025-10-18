Szijjártó PéterOrbán ViktorBudapesti békecsúcsTrumpMagyar Péter

Szijjártó Péter keményen visszaszólt Magyar Péternek: Bohócokra nincs idő + videó

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a budapesti békecsúcs fontosabb annál, mint, hogy bohócokkal foglalkozzanak. Donald Trump méltatta Orbán Viktor politikáját és megindokolta, hogy miért jön Budapestre ő és az orosz elnök is. Szijjártó Péter sajtótájékoztatóján válaszolt Magyar Péter kijelentésére.

2025. 10. 18.
Budapesten fog tárgyalni Donald Trump Vlagyimir Putyinnal. Erről írt a lapunk korábban is. A budapesti békecsúcs kapcsán viszont Magyar Péter úgy állítja be, mintha ez az ő javaslata lett volna. Ezzel kapcsolatban kapott kérdést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a legutóbbi sajtótájékoztatóján.

Szijjártó Péter kemény válaszban üzent Magyar Péternek

A tárcavezető rövid és tömör válaszában tette helyre Brüsszel fogott emberét:

Szándékosan nem válaszoltam, de azt gondolom, hogy ilyen fontos ügyben bohócokra nincs idő.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Trump elnök többször is dicsérte a napokban Orbán Viktort. Úgy fogalmazott: Egy vezető, akit kedvelünk. Kedveljük Orbán Viktort. Ez egy biztonságos ország, ahol nagyon jó munkát végeztek. Ő nagyon jó vezető, ha arról van szó, hogyan irányítja az országát. Nincsenek meg nála azok a problémák, amelyekkel más országok küzdenek – húzta alá Washingtonban Donald Trump.

Ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral találkozunk, és úgy gondolom, remek házigazda lesz. Egy vezető, akit kedvelünk. Kedveljük Orbán Viktort

 – húzta alá az amerikai elnök.

