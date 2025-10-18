Zelenszkij megszólalt a budapesti békecsúcsról + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalása utáni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ukrán-orosz konfliktus megoldásának első lépése a harcok leállítása a jelenlegi frontvonalakon. Zelenszkij nyilatkozatában többször is hangsúlyozta, hogy a konfliktus eszkalációjának elkerülése érdekében elengedhetetlen a harcok leállítására való törekvés.

Donald Trump amerikai elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP)

Azt gondolom, meg kell állnunk ott, ahol most vagyunk, és igaza van. Az elnöknek igaza van, meg kell állnunk ott, ahol most vagyunk. Ez fontos...

– fogalmazott az ukrán elnök.

A nyilatkozat szerint egy hosszú és eredményes találkozón vitatták meg a lehetséges lépéseket.

Produktív megbeszélésünk volt, hosszú megbeszélés. Igen, mert mi így akartuk. Széleskörű témaköröket és kérdéseket érintettünk

– mondta Zelenszkij, jelezve, hogy a tárgyalások során számos kulcsfontosságú ügyet megvitattak.

Zelenszkij a légvédelem fontosságát hangsúlyozta

Az ukrán elnök külön kiemelte a légvédelem fontosságát, amely továbbra is kiemelt prioritás Ukrajna számára.

Még most is, miközben önökkel beszélek, igen, számos drón van Ukrajnában, amelyek civileinket, családjainkat, gyermekeinket támadják

– fogalmazott, utalva az országot érő folyamatos támadásokra. Zelenszkij szerint a légvédelem megerősítése elengedhetetlen a civilek biztonságának szavatolásához.

A nyilatkozatban Zelenszkij kitért a hosszú hatótávolságú fegyverek kérdésére is, azonban óvatosan fogalmazott, jelezve, hogy az Egyesült Államok nem kívánja az eszkalációt elősegíteni.

Beszéltünk a hosszú hatótávolságú fegyverekről is, természetesen, de nem szeretnék nyilatkozatokat tenni erről. Úgy döntöttünk, hogy nem beszélünk erről, mert senki sem akarja – mármint az Egyesült Államok nem akarja az eszkalációt és így tovább

– mondta, hozzátéve, hogy ezért kerülik a témával kapcsolatos részletes nyilatkozatokat.