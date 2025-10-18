Budapesti békecsúcsZelenszkijTrump

Zelenszkij megszólalt a budapesti békecsúcsról + videó

Az egész világ szeme a budapesti békecsúcsra irányul. Orbán Viktor magyar miniszterelnök békemissziója sikeres volt, Magyarországon ül le egy asztalhoz Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök. Volodimir Zelenszkij washingtoni tárgyalásai után nyilatkozott a budapesti egyeztetésről.

Kozma Zoltán
2025. 10. 18. 10:50
Donald Trump amerikai elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalása utáni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ukrán-orosz konfliktus megoldásának első lépése a harcok leállítása a jelenlegi frontvonalakon. Zelenszkij nyilatkozatában többször is hangsúlyozta, hogy a konfliktus eszkalációjának elkerülése érdekében elengedhetetlen a harcok leállítására való törekvés.

Azt gondolom, meg kell állnunk ott, ahol most vagyunk, és igaza van. Az elnöknek igaza van, meg kell állnunk ott, ahol most vagyunk. Ez fontos...

 – fogalmazott az ukrán elnök.

A nyilatkozat szerint egy hosszú és eredményes találkozón vitatták meg a lehetséges lépéseket. 

Produktív megbeszélésünk volt, hosszú megbeszélés. Igen, mert mi így akartuk. Széleskörű témaköröket és kérdéseket érintettünk

 – mondta Zelenszkij, jelezve, hogy a tárgyalások során számos kulcsfontosságú ügyet megvitattak.

Zelenszkij a légvédelem fontosságát hangsúlyozta

Az ukrán elnök külön kiemelte a légvédelem fontosságát, amely továbbra is kiemelt prioritás Ukrajna számára. 

Még most is, miközben önökkel beszélek, igen, számos drón van Ukrajnában, amelyek civileinket, családjainkat, gyermekeinket támadják

 – fogalmazott, utalva az országot érő folyamatos támadásokra. Zelenszkij szerint a légvédelem megerősítése elengedhetetlen a civilek biztonságának szavatolásához.

A nyilatkozatban Zelenszkij kitért a hosszú hatótávolságú fegyverek kérdésére is, azonban óvatosan fogalmazott, jelezve, hogy az Egyesült Államok nem kívánja az eszkalációt elősegíteni. 

Beszéltünk a hosszú hatótávolságú fegyverekről is, természetesen, de nem szeretnék nyilatkozatokat tenni erről. Úgy döntöttünk, hogy nem beszélünk erről, mert senki sem akarja – mármint az Egyesült Államok nem akarja az eszkalációt és így tovább

 – mondta, hozzátéve, hogy ezért kerülik a témával kapcsolatos részletes nyilatkozatokat.

Diplomáciai erőfeszítések és a budapesti békecsúcs

Zelenszkij utalt arra is, hogy az Egyesült Államok és más partnerek fontos szerepet játszanak a diplomáciai megoldások keresésében. Külön említette a budapesti békecsúcsot. Kiemelte: az amerikai fél megosztotta vele a oroszokkal folytatott párbeszéd részleteit. 

Beszéltünk Budapestről, az elnök megosztotta velem az oroszokkal folytatott párbeszédük részleteit. Tehát értjük az összes jelzést az oroszoktól, ezek nem újak

 – mondta, hangsúlyozva, hogy az ukrán álláspont szerint Oroszország nyomás alá helyezése kulcsfontosságú a háború befejezéséhez.

Az ukrán elnök bizalmát fejezte ki az Egyesült Államok iránt, kiemelve, hogy bíznak abban, hogy az amerikai vezetés elkötelezett a háború lezárása mellett. 

Bízunk az Egyesült Államokban. Bízunk az elnökben, hogy véget akar vetni ennek a háborúnak. És ez nehéz. Nagyon kemény döntés. Érthető, hogy miért. És számunkra ez létfontosságú

 – fogalmazott.

Zelenszkij leszögezte: Ukrajna nélkül nem születhet megoldás a konfliktusra.

Senki sem tudja ezt befejezni Ukrajna nélkül. Ezért ez érzékeny kérdés

 – hangsúlyozta.

A nyilatkozat végén Zelenszkij köszönetet mondott az Egyesült Államok csapatának a támogatásért és a közös munkáért. 

Mindenesetre, nagyon köszönöm. Köszönöm az Egyesült Államok csapatának

 – zárta szavait.

