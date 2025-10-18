Budapesti békecsúcsOrbán ViktorZelenszkijorosz-ukrán háborúTrump

Itt a megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a budapesti békecsúcson tárgyal a következő két héten belül, beérett Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója. Most úgy tűnik, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozna a tárgyaláshoz.

Kozma Zoltán
2025. 10. 18. 10:20
Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A kijevi vezető az elmúlt napokban rendkívül optimista hangot ütött meg az egyeztetés kapcsán, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok hajlandó lehet nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták szállítására. 

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Zelenszkij elnöknek arcára fagyott a mosoly

Nem sokkal azután, hogy gépe leszállt az Andrews légitámaszponton, Zelenszkij és csapata megdöbbenve értesült Trump bejelentéséről, miszerint telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal, és megállapodtak egy találkozóról Magyarországon. Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke az Axiosnak elmondta, hogy azért volt szükség Trump és Zelenszkij személyes találkozójára, mert bár mindkét korábbi beszélgetés biztonságos vonalon zajlott, a két vezető olyan érzékeny kérdésekről kívánt tárgyalni, amelyek csak személyes találkozón vitathatók meg.

Sok olyan kérdés van, amelyet lehetetlen telefonon megvitatni. Például a frontvonal helyzetéről, a katonai terveinkről, illetve arról, hogy mi és az amerikai fél hogyan látjuk a béketárgyalások következő lépéseit

 – mondta Jermak.

Megemlítette, hogy Zelenszkij jelezte Trumpnak: továbbra is kész találkozni Putyinnal bármilyen formában és bárhol a világon, Oroszországot és Belarussziát kivéve. 

Mint arról korábban beszámoltunk, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök két héten belül a budapesti békecsúcson találkozhat, a házigazda Orbán Viktor lesz. A kormányfő a közelgő történelmi esemény kapcsán úgy fogalmazott: „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.”

Orbán Viktor kiemelte

És a legfontosabb: Mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

