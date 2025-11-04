Északi ÁramlatéhségsztrájkKuznyecovgázvezetékolasz bíróságbörtön

Megdöbbentő akcióba kezdett az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán férfi

Tiltakozásul a börtönkörülmények és a jogsértések ellen éhségsztrájkot hirdetett az ukrán Szerhij Kuznyecov, akit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolnak. Az ügyben az olasz legfelsőbb bíróság nemrég hatályon kívül helyezte a férfi Németországnak történő kiadatását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 9:59
Éhségsztrájkot hirdetett az ukrán Szergej Kuznyecov, akit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolnak Forrás: MTI
Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolt férfit augusztus óta tartják fogva. Az olasz sajtót Alessandro Mancini ügyvéd tájékoztatta arról, hogy védence október 31-én éhségsztrájkba kezdett. A tiltakozás oka, hogy a férfit – állítása szerint – embertelen körülmények között tartják fogva, és megtagadják tőle alapvető jogainak biztosítását – írja a Life.

Éhségsztrájkot hirdetett az ukrán Szerhij Kuznyecov, akit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolnak. Fotó: AFP

Kuznyecov követeli a megfelelő táplálkozási feltételek és higiéniai normák betartását, továbbá azt, hogy egyenlő elbánásban részesüljön a rokonok látogatása és a hírekhez való hozzáférés terén. Ügyvédje szerint védence egészségi állapota az augusztusi letartóztatása óta folyamatosan romlik, mivel a börtön nem biztosít számára megfelelő étrendet.

Három éve történt az Északi Áramlat felrobbantása

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával összefüggésben indított eljárásban az olasz legfelsőbb bíróság nemrég helyt adott Kuznyecov fellebbezésének, és megsemmisítette a férfi Németországnak történő kiadatásáról szóló korábbi döntést. A védelem most a volt katona szabadon bocsátását kéri, aki augusztus 21. óta van őrizetben.

Amint arról korábban beszámoltunk, az olasz rendőrség letartóztatott egy ukrán férfit, aki részt vett az Északi Áramlat csővezeték 2022-es szabotázsában. Egy razzia során a csendőrök egy lakásban találták meg San Clemente településen, miközben családjával nyaralt. A csendőrök a Casetti börtönbe vitték, és az európai elfogatóparancs végrehajtása céljából az igazságügyi hatóságok rendelkezésére bocsátották. 

Borítókép: Az Északi Áramlat 2 (Nord Stream 2 AG) elnevezésű, az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték kivitelezéséért felelős vállalat logója (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

