Megdöbbentő akcióba kezdett az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán férfi

Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolt férfit augusztus óta tartják fogva. Az olasz sajtót Alessandro Mancini ügyvéd tájékoztatta arról, hogy védence október 31-én éhségsztrájkba kezdett. A tiltakozás oka, hogy a férfit – állítása szerint – embertelen körülmények között tartják fogva, és megtagadják tőle alapvető jogainak biztosítását – írja a Life.

Éhségsztrájkot hirdetett az ukrán Szerhij Kuznyecov, akit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolnak. Fotó: AFP

Kuznyecov követeli a megfelelő táplálkozási feltételek és higiéniai normák betartását, továbbá azt, hogy egyenlő elbánásban részesüljön a rokonok látogatása és a hírekhez való hozzáférés terén. Ügyvédje szerint védence egészségi állapota az augusztusi letartóztatása óta folyamatosan romlik, mivel a börtön nem biztosít számára megfelelő étrendet.

Három éve történt az Északi Áramlat felrobbantása

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával összefüggésben indított eljárásban az olasz legfelsőbb bíróság nemrég helyt adott Kuznyecov fellebbezésének, és megsemmisítette a férfi Németországnak történő kiadatásáról szóló korábbi döntést. A védelem most a volt katona szabadon bocsátását kéri, aki augusztus 21. óta van őrizetben.