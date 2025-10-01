Lengyelországban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, akit a német hatóságok a gázvezetékek felrobbantásával hoznak összefüggésbe – közölte a Polskie Radio.
Lengyelországban letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit
Lengyelországban őrizetbe vették a német hatóságok által az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgárt. Ügyvédje, Tymoteusz Paprocki a lengyel rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy a letartóztatásra kedd reggel, Varsó közelében került sor, a német hatóságok kérésére.
A férfit a német fél kérésére, európai elfogatóparancs alapján tartóztatták le Varsó közelében.
Az ügyvédje, Tymoteusz Paprocki elmondta: a lengyel ügyészség indít vizsgálatot, majd a bíróság dönt arról, hogy kiadják-e Németországnak, írtuk meg korábban.
Ügyfele egyelőre nem nyilatkozik arról, volt-e köze a történtekhez.
Paprocki hozzátette: a védelem aktívan fog fellépni az ügyben, és szerinte figyelembe kell venni, hogy a gázvezeték orosz tulajdonban volt, amely „a háborút finanszírozza”. Emiatt szerinte kérdéses, mennyiben tekinthető bűncselekménynek a rongálás.
Az Északi Áramlat-merénylet háttere
2022. szeptember 26-án a dániai Bornholm sziget közelében robbanás történt a Balti-tenger mélyén. A detonáció a négy Északi Áramlat csővezetékből hármat megsemmisített, amelyek évekig szállítottak földgázt Oroszországból.
A német hatóságok szerint a most elfogott ukrán férfi, Volodimir Z., búvároktatóként vehetett részt a műveletben.
Az Északi Áramlat-szabotázs az elmúlt évek egyik legnagyobb európai energetikai botránya volt. Bár a nyugati országok sokáig Oroszországot próbálták felelőssé tenni, a legfrissebb fejlemények arra utalnak az ukránok voltak az elkövetők.
Borítókép: A Balti-tengeri szabotázsakció helyszíne (Fotó: TT/AFP)
