Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik – kövesse velünk élőben

  • Lengyelországban letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit
Északi Áramlat-1Lengyelországletartóztatukránrobbantás

Lengyelországban letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit

Lengyelországban őrizetbe vették a német hatóságok által az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgárt. Ügyvédje, Tymoteusz Paprocki a lengyel rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy a letartóztatásra kedd reggel, Varsó közelében került sor, a német hatóságok kérésére.

Szabó István
Forrás: Polskie Radio2025. 10. 01. 12:41
A Balti-tengeri szabotázsakció helyszíne Forrás: TT/AFP
Lengyelországban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, akit a német hatóságok a gázvezetékek felrobbantásával hoznak összefüggésbe – közölte a Polskie Radio.

Északi Áramlat
A robbanás helyszíne ami megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket (Fotó: TT/AFP)

A férfit a német fél kérésére, európai elfogatóparancs alapján tartóztatták le Varsó közelében.

Az ügyvédje, Tymoteusz Paprocki elmondta: a lengyel ügyészség indít vizsgálatot, majd a bíróság dönt arról, hogy kiadják-e Németországnak, írtuk meg korábban. 

Ügyfele egyelőre nem nyilatkozik arról, volt-e köze a történtekhez.

Paprocki hozzátette: a védelem aktívan fog fellépni az ügyben, és szerinte figyelembe kell venni, hogy a gázvezeték orosz tulajdonban volt, amely „a háborút finanszírozza”. Emiatt szerinte kérdéses, mennyiben tekinthető bűncselekménynek a rongálás.

Az Északi Áramlat-merénylet háttere

2022. szeptember 26-án a dániai Bornholm sziget közelében robbanás történt a Balti-tenger mélyén. A detonáció a négy Északi Áramlat csővezetékből hármat megsemmisített, amelyek évekig szállítottak földgázt Oroszországból. 

A német hatóságok szerint a most elfogott ukrán férfi, Volodimir Z., búvároktatóként vehetett részt a műveletben.

Az Északi Áramlat-szabotázs az elmúlt évek egyik legnagyobb európai energetikai botránya volt. Bár a nyugati országok sokáig Oroszországot próbálták felelőssé tenni, a legfrissebb fejlemények arra utalnak az ukránok voltak az elkövetők.

Borítókép: A Balti-tengeri szabotázsakció helyszíne (Fotó: TT/AFP)

Előfizetek az újságra

