Magyar Péter egyik kulcsembere Mesterházy Ernő üzlettársa

Mindez azért is érdekes, mert csütörtök reggel a 444.hu közölt egy terjedelmes cikket arról a két emberről, akik szerintük kulcsfigurái voltak Magyar Péter kampányának és pártépítésének, nevezetesen Seprenyi Anitáról és Farkas Dezsőről. A Soros György által támogatott orgánum azonban nem Bojárt, hanem egy régi SZDSZ-es háttérembert, Demszky Gábor egykori főpolgármester tanácsadóját, Mesterházy Ernőt nevezte meg az egyik szereplő, Farkas Dezső „mentorának”. A 444.hu szerint a 35 éves üzletember a kampányban segített Magyar Péternek, ott volt egy-egy vidéki fórumán, sőt belehallgathatott a politikus négyszemközti beszélgetéseibe is. A liberális portál szerint egyesek úgy tudták, Farkas Dezső szervezőként volt jelen a Tisza alelnökének egyik rendezvényén. „A munkát egy régi ismerősével, Magyar Péter sajtósával és személyi asszisztensével, Seprenyi Anitával ketten végezték” – írta a 444.

Megkeresték kérdéseikkel az érintetteket is, akik egymástól függetlenül megerősítették, hogy a kampányban sokat segítettek Magyarnak. Seprenyi azt mondta, a Tisza Párt építésében segédkező csapat most formálódik. Farkas újságírói kérdésre mindössze annyit mondott: ő csak a választásokig volt részese a dolgoknak, utána kiszállt.

A Mesterházy-kapcsolat

Farkas Dezső a Facebook szerint 2017-ben ismerkedett meg, majd 2020-ban házasodott össze F. M-el, aki ekkoriban olyan cégekben volt ügyvezető vagy igazgatósági tag, amelyek Mécs Mónika (néhai Mécs Imre SZDSZ-es képviselő lánya – a szerk.) filmproducerhez és férjéhez, Mesterházy Ernőhöz köthetők, illetve a Mesterházy által alapított, mindmáig a köreibe tartozónak mondott cégháló részei.

Emellett F. M. Mesterházy Flórával közösen vezette a Movie School Kft.-t 2020 és 2022 között, amelynek tulajdonosa Mesterházy Ernő. A Mesterházy-körbe nemcsak Farkas felesége, hanem ő maga is bekerült. Pár hónappal az európai parlamenti és önkormányzati választások előtt, 2024 februárjában lett a Future FM igazgatósági tagja, ahol a feleségét, F. M.-et váltotta.

A 444 megemlít két mellékszálat is a Mesterházy–Farkas-kapcsolathoz: a JÉG, vagyis a Farkas és néhány egykori egyetemista társa által még 2015-ben alapított Jövőt Építők Generációja nevű egyesület Mentorestjének a Costes Downtown – Michelin-csillagos – étterem adott helyet, ami szintén Mesterházy-résztulajdon, illetve a közben bezárt kávézót Farkas a felesége javaslatára a Károly körút 10. alatt nyitotta meg, ez az a cím, ahová Mesterházy Ernő cégei közül több is be van jegyezve, mint például a Bahia. A két férfit le is fotózta a portál júniusban, amikor éppen a Károly körúton beszélgettek.

A közelmúltban Mesterházy Ernő azzal került ismét a hírekbe, hogy újra vizsgálódik a Központi Nyomozó Főügyészség a vállalkozóval összefüggésbe hozott, Balin található luxusvillapark ügyében.

A hatóságok arra kíváncsiak, hogy pontosan kinek a tulajdonában van és az milyen pénzből vásárolta az öt úszómedencés villából álló komplexumot, amelynek kapcsán költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt nyomoznak a magyar hatóságok.

De nézzük meg közelebből, mit érdemes tudni Mesterházy Ernő múltjáról!

A Városháza fantomja

Az üzletember 2004-ben lett Demszky Gábor egyik tanácsadója, majd 2006 és 2010 között főtanácsadója, fő bizalmasa. Egy indexes interjú szerint minden fontosabb ügy, kiemelt fejlesztés hozzá tartozott, ideértve a botrányos 4-es metró beruházást is. Demszky tanácsadójaként feladata volt a Gyurcsány-kormánnyal való kapcsolattartás és a BKV-s ügyekben való eljárás kormányzati szinten.

Mesterházy Ernőt 2010 februárjának elején nyomozók hallgatták ki felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették.

A rendőrség szerint Mesterházy rábírta a BKV vezetőit, hogy indokolatlan és szükségtelen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket kössenek meg. A BKV-botrány kapcsán folytatott nyomozás elérte a Demszky Gábor vezette Városháza első vonalát, amely elsöpörte például Hagyó Miklós korábbi főpolgármester-helyettest és a közlekedési cég vezetőinek jelentős részét. 2012-ben indult büntetőper Mesterházy ellen, ám végül 2016-ban felmentették a vádak alól.