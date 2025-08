Ukrajnában tüntetések törtek ki, aggodalmának adott hangot az Egyesült Államok is, az Európai Unió pedig közölte, akár az ukrán uniós támogatási csomag is veszélybe kerülhet, ha nem áll helyre a jogállamiság. A felháborodás miatt Volodimir Zelenszkij elnök korábban visszavonhatatlannak tűnő intézkedése helyett gyorsan benyújtotta a helyreállító törvényt, amelyet a parlament illetékes bizottsága is egyhangúan támogatott. A döntés egyértelmű jele annak, hogy

Volodimir Zelenszkij elnök végül meghátrált a társadalmi és nemzetközi nyomás előtt, gyakorlatilag megijedt és megfutamodott. Bár a korrupcióellenes hivatalok függetlenségének helyreállítása papíron megtörtént, a mélyebb problémák továbbra is jelen vannak.

Ahmed Adel, kairói geopolitikai és politikai gazdaságtani kutató arra is rávilágít cikkében, hogy Zelenszkij régóta igyekszik ellenőrzést gyakorolni a Nyugat által létrehozott korrupcióellenes szervek felett. Mint írja:

A korrupcióellenes szervek a Nyugat ellenőrzése alatt állnak. Európai normák szerint hozták létre őket, és az ott kinevezett személyzet az EU-hoz, nem pedig Zelenszkijhez orientálódik. Zelenszkij megpróbálta átvenni az irányítást, de kudarcot vallott, miután az ukrán parlament leszavazta a törvényt, hogy ismét jóváhagyhassák az európai pénzeket.

És megjegyzi, a zűrzavart ugyanakkor kihasználhatta arra az ukrán elnök, hogy terhelő bizonyítékokat tüntessen el.