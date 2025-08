Az első forrás szerint Putyin magánemberként aggódik az amerikai kapcsolatok közelmúltbeli romlása miatt. Az orosz elnök továbbra is reméli, hogy Oroszország ismét baráti viszonyba kerülhet Amerikával és kereskedhet a Nyugattal, és aggasztja Trump haragja.

Azonban mivel az orosz erők továbbra is előrenyomulnak a fronton, és Ukrajna erős katonai nyomás alatt áll, Putyin nem hiszi, hogy most jött el az ideje a háború befejezésének. A forrás hozzátette, hogy sem az orosz nép, sem a hadsereg nem értené meg, ha most leállna.

Rodgers szerint Putyin politikai hírnevét és örökségét fektette az ukrajnai háborúba.

Korábbi írásaiból és nyilatkozataiból tudjuk, hogy önmagát egy erős hagyomány részeként látja, amely szembeszáll a Nyugattal és a világ többi részével Oroszország érdekeinek védelmében

– fogalmazott a szakértő.