Ez Trump terve, hogy megállítsa Putyint

Donald Trump szerint a csökkenő energiaárak nyomást gyakorolhatnak Vlagyimir Putyinra, hogy állítsa le az orosz–ukrán háborút. „Ha az energia ára eléggé csökken, Putyin abbahagyja az emberek ölését” – mondta a CNBC-nek adott interjúban az amerikai elnök.

Mint fogalmazott:

Putyin abbahagyja az emberek ölését, ha az energia ára hordónként további 10 dollárral csökken. Nem lesz más választása, mert a gazdasága bűzlik.

Trump hozzátette, hogy hamarosan „jelentősen” megemeli az India elleni vámokat az orosz olaj folyamatos vásárlása miatt, ezt a döntést Újdelhi és Moszkva is bírálta. Trump kifejtette:

Orosz olajat vesznek, a háborús gépezetet üzemanyaggal látják el. Ha ezt fogják tenni, akkor nem leszek boldog.

India nem tágít – Trump szavai ellenére sem

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök fokozta a vámokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket India felé az ország Moszkvához fűződő szoros kapcsolata miatt. Narendra Modi indiai miniszterelnök legfőbb tanácsadói ugyanakkor a következő napokban hivatalos látogatást tesznek Oroszországban. Ajit Doval nemzetbiztonsági tanácsadó még ezen a héten Oroszországba látogat, míg S. Jaishankar külügyminiszter a hónap végén követi – közölték az indiai tisztviselők, akik névtelenséget kértek, mivel az egyeztetések még nem nyilvánosak.

Trump hétfőn azt közölte, hogy jelentős, 25 százalékos vámot vetett ki Indiára, és ezt tovább emelheti, ha Újdelhi nem hajlandó felhagyni az orosz olaj vásárlásával.

Washington szerint India – Kínával együtt – ezen vásárlások révén segíti Vlagyimir Putyin elnököt az ukrajnai háború finanszírozásában.

Újdelhi megvédte álláspontját, mondván, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió bírálatai az ázsiai ország Oroszországgal folytatott kereskedelmével kapcsolatban „indokolatlanok és észszerűtlenek”. Kiemelték, hogy az EU és az USA továbbra is vásárol energiát és egyéb nyersanyagokat Oroszországtól. Modi az évek során szoros kapcsolatot alakított ki Putyinnal, októberben is ellátogatott Oroszországba. A tervek szerint az orosz elnök még az idén Indiába látogat – ez a téma valószínűleg napirendre kerül Doval és Jaishankar moszkvai megbeszélésein is – tették hozzá az informátorok.

