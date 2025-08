A Fradi edzője álhíreket emlegetett a BL-meccs előtt

A találkozó előtti sajtótájékoztatón először Tóth Alextől lehetett kérdezni, a Fradi fiatal játékosa szerint mindenki örül, hogy itt lehet és rendkívül izgatott a szerdai csata kapcsán, az Origo kérdésére pedig elmondta, hogy külön-külön is elemezték az ellenfél focistáit, mert a bolgárok egy félcsapatnyi futballistát igazoltak csak a nyáron.

Tóth Alex izgatott a Fradi szerdai meccse miatt (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert)

A Fradi edzője kemény meccsre számít

Robbie Keane szerint a stadion nagyon szép, a pálya kiválóan néz ki, természetesen várja az összecsapást. A Ludogorecről elmondta, hogy jó eredményeket tud felmutatni, akárcsak a Fradi, egy kiváló együttesről beszélhetünk, ezért kemény meccsre számít, idegenben pedig amúgy is nehezebb, távol a hazai szurkolóktól. Plusz azt is elmondta, hogy gyorsak a hazaiak, de ezek azok a fontos meccsek, amiért érdemes futballozni. A helyi újságíró azt is megkérdezte Keane-től, hogy felhívta-e régi barátját, Dimitar Berbatovot, hogy mire számíthat itt majd, de az ír szakember mosolyogva elmondta, nem hívta fel, nehogy „fake news-t” kapjon tőle.

Az Origo kérdésére Keane elmondta a hazaiakról, hogy a csapatkapitányuk elhagyta az együttest, ami lehet veszteség a számukra, ugyanakkor a szélsőik nagyon erősek és gyorsak, ezért kell rájuk figyelni, de megvan a taktika és stratégia arra vonatkozóan, hogyan lehet őket majd semlegesíteni.

A szerdai első mérkőzést – amely előtt két helyen változott az FTC kerete – 19.30-tól rendezik, míg a visszavágóra jövő kedden 20.15-tól kerül sor a Groupama Arénában.