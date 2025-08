Súlyosan megbüntethetik azt, aki az MLSZ elnökét sértegeti

Tisztelt szurkolóink!

Mint azt tudjátok, ettől az évtől kezdődően a Magyar Labdarúgó Szövetség új fegyelmi szabályzata – a FIFA és az UEFA gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben és az ehhez kapcsolódó büntetési tételeket is sokszorosára növelte.

Klubunk álláspontja szerint az MLSZ elnökének verbális, vagy bárminemű megsértése is ebbe a kategóriába tartozik és a Bozsik Aréna falai között az ilyesfajta magatartásforma a klub hírnevéhez nem méltó és nem elfogadott. Ezért a klub vezetésének döntése értelmében a szabályok be nem tartása esetén akár egyéves kitiltással is szankcionálhatja azt az illetőt, aki a sportszerű szurkolás kereteinek nem tud eleget tenni.

Sportbaráti üdvözlettel,

Budapest Honvéd vezetősége

Csak a Kispest!