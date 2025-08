Harkivi civileket ért halálos orosz dróncsapás + videó

A The Kyiv Independent beszámolója szerint az oroszok az éjszaka folyamán közel 50 drónt és egy rakétát vetettek be, ezek többsége iráni gyártmányú Sahid drón volt. Bár sokat lelőttek, több célpontot is találat ért. Harkiv megyében hat települést ért találat. A legsúlyosabb pusztítást Lozova városa szenvedte el, ahol 2:45 és 4:40 között 33 drón csapódott be. Egy ember meghalt, öten megsérültek, köztük négy vasúti dolgozó. Egy vasúti karbantartó meghalt. További öt személy, köztük két gyermek, sokkos állapotba került. A támadás vasúti infrastruktúrát rongált meg, tűz keletkezett az állomáson és a depók tetején. A lozovai polgármester a háború kezdete óta a legsúlyosabb támadásnak nevezte a történteket.