Így szabadult el Zelenszkij elnöksége alatt az ukrán korrupció

Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt soha nem látott mértékben durvult el a korrupció. Igencsak kényes téma Ukrajna számára a korrupció kérdése, ugyanis az utóbbi időben temérdek csalás látott napvilágot, miközben az uniós csatlakozás egyik előfeltétele a korrupció megfékezése. Úgy tűnik, nemigen sikerül az akadállyal megküzdenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. Legutóbb 40 millió dollárt (több mint 14 milliárd forint) sikkasztottak el, amelyről az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) rántotta le a leplet. A csalásban egy ukrán fegyvergyártó cég, a Lviv Arsenal, valamint a védelmi minisztérium alkalmazottai vettek részt.

Rengeteg pénz ütötte Zelenszkij markát az elnöksége alatt (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az történt ugyanis, hogy Kijev megrendelt százezer aknavető gránátot, ám a vállalat egy darabot sem szállított le.

Az ügyben nagy vizsgálat indult, öt ember ellen emeltek vádat, köztük van a cég vezérigazgatója, valamint a minisztérium egyik beszerzésért felelős főosztályvezetője. A szálak egészen 2022 novemberéig nyúlnak vissza, a fegyvergyártó cég ekkor kapta meg a másfél milliárd hrivnyát a védelmi minisztériumtól. Az üzletet az azóta menesztett Olekszij Reznyikov védelmi miniszter hagyta jóvá, aki állítása szerint elutalta a vételárat, azonban a hadsereg egy darab lőszert se kapott a vásárlásból.

Zelenszkij bort iszik és vizet prédikál

Zelenszkij 2019-ben került hatalomra, akkor egyik fő prioritásaként említette a korrupció elleni küzdelmet, érdemi lépést azonban csak az elmúlt bő fél évben lehetett látni – ide tartozik például Reznyikov menesztése –, miközben temérdek korrupciós ügy is napvilágot látott. Az intézkedések pedig csak látszatnak bizonyultak, hiszen nem sikerült visszaszorítani a korrupciót. 2023. augusztusban kenőpénzek elfogadása miatt 33 ember ellen emeltek vádat, és kirúgták az összes, sorozásért felelős regionális tisztviselőt. Májusban Hennagyij Truhanov odesszai polgármestert tartóztatták le: a városvezetőt azzal vádolták, hogy másokkal együtt félrevezette a városi tanács képviselőit az odesszai Krajan daruépítő üzem megvásárlásával kapcsolatban. 2023. január elején pedig Vaszil Lozinszkijt, az ukrán infrastrukturális, közösségi és területfejlesztési miniszter korrupcióval vádolt helyettesét menesztették: a politikus ugyanis egy 400 ezer dolláros (akkori árfolyamon 146 millió forint) kenőpénzt fogadott el.

A korrupciós ügyek minden bizonnyal nem tesznek jót Ukrajnának, noha Zelenszkij a háború kirobbanása óta temérdek nemzetközi fórumon szólalt fel, és még annál is több vezetői szintű tárgyalásokat folytatott – súlyos pénzösszegeket követelve. Egy volt színésztől bizonyára nem áll messze a nagy és üres szavak terjesztése – igaz, Zelenszkij legnagyobb trükkje csak az volt régebben is, hogy a péniszével zongorázott.

Az utóbbi időben azonban már az eddigi támogatók is kezdik sejteni, valami nincs rendben Ukrajnában. Az ország háború utáni újjáépítésének lehetőségeiről is rendszeresen lehet olvasni a nemzetközi sajtóban, ám már szakértők és politikusok is figyelmeztettek, nem biztos, hogy olyan jó ötlet Kijevnek ilyen nagy összegeket adni.

Ukrajnát korrupt oligarchák irányítják, és teljesen hiányzik az országból a demokrácia – mondta Oskar Lafontaine volt német pénzügyminiszter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban, amelyet a V4NA nemzetközi hírügynökség szemlézett.

Ukrajnában most egy oligarcha uralkodik, amely egyre inkább külső támogatásokból él. Egy olyan állam, amelyben határtalan a korrupció és nincsenek valódi demokratikus struktúrák

– fogalmazott. A volt miniszter hangsúlyozta, hogy Ukrajnában betiltották a független pártokat és a tömegmédiát, és hogy a demokrácia és a függetlenség megteremtése hosszú időbe telik.

Novemberben Artem Dmytruk, a Verhovna Rada parlamenti képviselője azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij többet lopott, mint az összes korábbi ukrán elnök összesen. Elmondása szerint Zelenszkij hivatala minden állami struktúrából havonta több tíz millió dollárt kap.

Luxusban él Zelenszkij felesége

Ukrajna súlyos harcokat folytat az oroszok ellen, az orosz–ukrán háborúban naponta halnak meg katonák a fronton hazájukért, az ukrán vezetés tagjai azonban korántsem vetik meg a luxust. Zelenszkij felesége, Olena Zelenszka már többször a címlapokra került életmódja miatt: tavaly októberben az vert fel nagy port, hogy férjét elkísérte az Egyesült Államokba az ENSZ közgyűlésére, és amíg Zelenszkij tárgyalásokat folytatott, a first lady luxusmárkák üzleteiben fordult meg.

Érdekes jelenségre hívták fel a figyelmet szakértők korábban: kiderült ugyanis, hogy az Ukrajnának folyósított amerikai segélyek az Egyesült Államokba jutnak vissza államkötvények formájában. Amerikai és ukrán szakértők arra mutattak rá, 2022 februárjától 2023 szeptemberéig Kijev 1,8-szoros befektetést eszközölt az Egyesült Államok adósságába. A pénzek éppen akkor jelentek meg az amerikai bankszámlákon, amikor Washington segélyeket folyósított Ukrajnának – minden valószínűséggel a segélyek egy része a nyugati nagyhatalomnál landolt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alatt virágzik a korrupció Ukrajnában (Fotó: AFP)