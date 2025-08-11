Németországmigrációbevándorlás

Migránsoknak segítenek a baloldali aktivisták

A német szövetségi kormányzat fokozatosan bevezette az úgynevezett fizetőkártyákat a menekültek számára. A terv az lett volna, hogy ne lehessen kijátszani a törvényeket, azonban a baloldali aktivisták megérkeztek segíteni a migránsoknak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 19:25
Fotó: PATRICK PLEUL Forrás: DPA
Németország rekordmennyiségű menekültet fogadott be az elmúlt időszakban. A migránsok megjelenésével azonban az embercsempészet és a bűnözés is elkezdett terjedni az országban. A menedékkérők az államtól kapott járadékokat pedig több esetben is illegális szerekre vagy szolgáltatásokra költötték el. Ezt próbálta megelőzni a német kormányzat a fizetőkártya bevezetésével, azonban a törvény kijátszásában a baloldali aktivisták segítik a migránsokat. 

A migránsoknak a törvény megkerülésében is segítenek
A migránsoknak a törvény megkerülésében is segítenek 
Fotó: PATRICK PLEUL/DPA

Az teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy vannak olyan szolgáltatások és termékek, amelyekért jellegükből adódóan nem lehet kártyával fizetni. 

Erre a német kormány is ráébredt, miután a rekordszámú menekülttel a bűnözési adatok is egyre feljebb kúsztak. Rengeteg, menedékkérő státuszban lévő bevándorló ugyanis felvette az állam által biztosított juttatásokat, majd pedig ezt a pénzt a feketepiacon fektette be. A drogkereskedelem mellett pedig az egyik leginkább ilyen virágzó üzlet az emberkereskedelem. 

Nemritkán ezek a migránsok ugyanis családtagjaikat is szeretnék a fogadó országban látni. Ezért azonban fizetni kell. 

A fizetőkártya erre azonban alkalmatlan, miután ez a „bankkártya” csak arra alkalmas, hogy a boltban fizessenek vele, azonban készpénzt nem lehet vele felvenni, sem pedig utalni nem lehet róla. Ez azonban megszült egy új piacot, az utalványbeváltók piacát. A trükk lényege annyi, hogy a boltban a migráns bevásárol magának különböző utalványokból, majd ezeket az utalványokat egy adott személynél készpénzre váltja. 

Migránssegítő baloldal

A hírek szerint azonban ezeknek az utalványoknak a legnagyobb beváltói maguk a baloldali aktivisták. A német baloldal ugyanis már a kezdetek óta igyekszik a migráció kérdésében abszolút toleranciát hirdetni. Leszámítva persze a problémára rávilágító hangok esetében, ahol egyből gyűlöletbeszédet kiáltanak. A beszámolók szerint habár a törvény pont a készpénzforgalom ellen irányul, mégis van olyan város, ahol a becslések szerint félmilliárd euró fordul meg az ilyen beváltóhelyeken egy évben. 

Az egyik ilyen váltó pedig éppen az SPD irodájában működik. 

A hatóságok egyelőre tehetetlenek a CSU által csak „baloldali megkerülő iparágnak” nevezett tevékenység ellen. Azonban a hírek szerint egyre több tartományi politikusnak van elege a visszaélésekből, így végül akár a parlamentig is juthat az ügy egy törvénytervezet formájában. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

