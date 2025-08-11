Ausztriavisszaélésmigráns

Többmillió eurónyi kárt okoznak a szociális juttatásokkal való visszaélések

A társadalombiztosítási csalások továbbra is hatalmas problémát jelentenek Ausztriában: 2024-ben közel 4900, több mint 5000 gyanúsítottat érintő esetet lepleztek le. A szociális juttatások miatti trükkök okozta kár meghaladja a 23 millió eurót – jelentette be a belügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 22:11
Illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
A társadalombiztosítási csalások elleni munkacsoport a pénzügyi és bűnügyi rendőrséggel együttműködve 2024-ben, több mint 23 millió eurós kárral járó ügyet oldott meg. Közel 4900, több mint 5000 gyanúsítottat érintő esetet jelentettek – mondta Gerhard Karner osztrák belügyminiszter sajtótájékoztatóján. Ez körülbelül tíz százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A szociális juttatásokkal rengetegen visszaélnek Ausztriában – főleg „külföldiek”
Fotó: AFP

„Figyelemmel kísérjük és eltávolítjuk azokat, akik visszaélnek a juttatásokkal. A társadalombiztosítási rendszernek igazságosnak és méltányosnak kell maradnia” – mondta Karner. A visszaélések megelőzése érdekében a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség a társadalombiztosítási csalások elleni munkacsoportra támaszkodik. 

A felderítési arány 99,5 százalékos

írja az Exxpress osztrák lap. 

A figyelmük középpontjában a nyugdíjkiegészítések illegális felvétele ausztriai lakcím színlelésével áll, a szociális segély vagy a munkanélküli segély rendszeres jövedelem ellenére történő illegális felvétele, valamint a gyermekgondozási ellátások illegális felvétele. 

Karner szerint a gyanúsítottak több mint 72 százaléka külföldi állampolgár, a bejelentések több mint fele Bécsből származik.

A belügyminiszter arról is beszámolt, hogy sok csalási ügy országokon is átível, a nyomozók ezért 80 ország hatóságaival működnek együtt. A jövőben célzottabb műveletekre kerül sor, például a bécsi repülőtéren, hogy még az ünnepi időszakban is felderítsék a visszaéléseket. Karner hangsúlyozza, hogy a szociális segélyekkel kapcsolatos csalások elleni küzdelem továbbra is a Belügyminisztérium kiemelt prioritása marad.

A szociális juttatásokkal máshol is visszaélnek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nem csak Ausztriában okoznak gondot a trükkös „külföldiek”, akik visszaélnek a szociális juttatásokkal. Németországban a migránsok az államtól kapott járadékokat több esetben is illegális szerekre, drogokra vagy szolgáltatásokra költötték el. Ezt próbálta megelőzni a német kormányzat a fizetőkártya bevezetésével, azonban a törvény kijátszásában a baloldali aktivisták segítik a migránsokat. 

Mivel a fizetőkártyákon lévő összeget nem lehet készpénzre váltani, ezért új trükkhöz folyamodtak a migránsok. A boltokban különböző utalványokat vásárolnak, amelyeket különböző baloldali NGO-knál, sőt a szocialista párt egyik irodájában is készpénzre válthatják. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

