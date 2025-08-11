Szánthó Miklós: Mi vagyunk a lázadók!

A Mandiner hosszú interjút közölt a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör (DPK) alapítójával. Szánthó Miklós elmondta: 2002 ugyan távol van, de az akkor megalapított polgári körök óriási dinamikát adtak a jobboldalnak nem csak a megmaradáshoz, de a későbbi győzelemhez is. Az Alapjogokért Központ igazgatója ennek kapcsán kiemelte, hogy jelenleg ugyan Magyarországon nem, de a világ egészében ellenzékben van a jobboldal.

Szánthó Miklós a CPAC-en

Fotó: DOMINIC GWINN /Middle East Images

Ma a globalisták a rendszer, Brüsszel a mélyállam – és mi vagyunk a lázadók

– fogalmazott Szánthó, aki egyúttal elmondta, 2002 óta változott a helyzet, azonban sok a hasonlóság, hiszen 23 éve a hazai posztkommunisták régi időkből megörökölt háttérhálózatával szemben kellett összeszerveződni és saját nyilvánosságot építeni, ma ugyanez a feladat a globalisták erőből és guruló dollárokból felhuzalozott virtuális gépezete kapcsán az alulról szerveződő dpk-kal. A balliberális oldal ugyanis az általa pénzelt NGO-k és propagandatermékek hadával indít teljes pályás letámadást a földrajzi után a digitális térben is. Az igazgató szerint teljesen nyilvánvaló, hogy a globalista szervezetek felhasználják az algoritmusokat arra, hogy elnyomja a jobboldali hangokat.

Azonban Szánthó szerint azt is látni kell: A Tisza önmaga nem kezdeményezője ennek a változásnak, csak kedvezményezettje.

Kurucuk és labancok, nemzetiek és nemzetköziek

A Szuverenitásvédelmi DPK jelentősége kapcsán az alapító egyúttal kiemelte: fel kell menni arra a pályára, ahol a liberálisok vannak, de nem az ő szabályaik szerint kell játszani.

Szánthó szerint egyébként a Szuverenitásvédelmi DPK alapítói köre is azt mutatja, hogy mennyire össznemzeti kezdeményezésről van szó; az élet minden területéről érkeztek ugyanis patrióta érzelmű emberek. Pokol Béla, Schmitt Pál, Magyar Levente, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Kötter Tamás, de itt van velünk Bárdosi Ildi, Mészáros Nóri a Hír TV-től vagy Déri Stefi is – és már több mint ezren vannak a csoportban.

Tagnak mindenkit vár a Szuverenitásvédelmi DPK, akinek fontos hazánk függetlenségének a védelme és tenni is szeretne érte

– emelte ki az igazgató.