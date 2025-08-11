Szánthó MiklósAlapjogokért Központszuverenitás

Szánthó Miklós: Mi vagyunk a lázadók!

Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint az első polgári körök óta annyi változott, hogy ugyanaz a hazai szellemi kör, mely korábban Moszkva támogatását élvezte, most „felfedezte” magának Brüsszelt. Szánthó Miklós szerint éppen ezért van szükség a digitális polgári körökre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11.
Fotó: DOMINIC GWINN Forrás: Middle East Images
A Mandiner hosszú interjút közölt a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör (DPK) alapítójával. Szánthó Miklós elmondta: 2002 ugyan távol van, de az akkor megalapított polgári körök óriási dinamikát adtak a jobboldalnak nem csak a megmaradáshoz, de a későbbi győzelemhez is. Az Alapjogokért Központ igazgatója ennek kapcsán kiemelte, hogy jelenleg ugyan Magyarországon nem, de a világ egészében ellenzékben van a jobboldal. 

Ma a globalisták a rendszer, Brüsszel a mélyállam – és mi vagyunk a lázadók

– fogalmazott Szánthó, aki egyúttal elmondta, 2002 óta változott a helyzet, azonban sok a hasonlóság, hiszen 23 éve a hazai posztkommunisták régi időkből megörökölt háttérhálózatával szemben kellett összeszerveződni és saját nyilvánosságot építeni, ma ugyanez a feladat a globalisták erőből és guruló dollárokból felhuzalozott virtuális gépezete kapcsán az alulról szerveződő dpk-kal. A balliberális oldal ugyanis az általa pénzelt NGO-k és propagandatermékek hadával indít teljes pályás letámadást a földrajzi után a digitális térben is. Az igazgató szerint teljesen nyilvánvaló, hogy a globalista szervezetek felhasználják az algoritmusokat arra, hogy elnyomja a jobboldali hangokat. 

Azonban Szánthó szerint azt is látni kell: A Tisza önmaga nem kezdeményezője ennek a változásnak, csak kedvezményezettje.

Kurucuk és labancok, nemzetiek és nemzetköziek

A Szuverenitásvédelmi DPK jelentősége kapcsán az alapító egyúttal kiemelte: fel kell menni arra a pályára, ahol a liberálisok vannak, de nem az ő szabályaik szerint kell játszani. 

Szánthó szerint egyébként a Szuverenitásvédelmi DPK alapítói köre is azt mutatja, hogy mennyire össznemzeti kezdeményezésről van szó; az élet minden területéről érkeztek ugyanis patrióta érzelmű emberek. Pokol Béla, Schmitt Pál, Magyar Levente, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Kötter Tamás, de itt van velünk Bárdosi Ildi, Mészáros Nóri a Hír TV-től vagy Déri Stefi is – és már több mint ezren vannak a csoportban.

Tagnak mindenkit vár a Szuverenitásvédelmi DPK, akinek fontos hazánk függetlenségének a védelme és tenni is szeretne érte

– emelte ki az igazgató. 

Szánthó Miklós szerint a szuverenitás védelme ma egészen más kihívásokkal néz szembe. Ennek egyik oka, hogy ma a nyílt műveletek korát éljük, és ebben a nyugati globalista hálózat vérprofi. 

Tehát ma a magyar szuverenitás, nemzeti szabadság ellen irányuló elsődleges támadás Brüsszelből érkezik, amely teljes egészében hatalmába kerítette az Európai Uniót

– nyomatékosította Szánthó. 

Az Alapjogokért Központ igazgatója egyúttal arra is kitért, hogy szerinte miért fenyegeti a szuverenitást a Tisza Párt.

Ennek kapcsán Szánthó szerint fontos megérteni, hogy a „kis szuverenitásról való lemondás”, amit Magyar Péter emleget, valójában egy nagy történelmi eltévelyedés kezdete lenne. Senkiben szemernyi kétely ne legyen: amit látunk, az a magyar történelem és az 1990 óta zajló politika régi mintázata, csak pepitában.

Kurucuk és labancok, nemzetiek és nemzetköziek – ma szuverenisták a globalisták ellen. Utóbbi oldal vágyálma mindig az volt, hogy a nemzet oldódjon fel valami szélesebb, nagyobb entitásban, és ehhez keresnek mindig gazdatestet. Ez hol az isztambuli porta, hol a bécsi udvar, hol Berlin, hol Moszkva, hol Washington volt, most éppen Brüsszel, akinek aktuális kiszolgálója a labilis mentális viselkedési jegyekkel bíró Magyar Péter

– emelte ki Szánthó. 

