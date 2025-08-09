hunyadi sorozatKádár GellérYves Saint Laurent

Elképesztő magyar siker: a Hunyadi-sorozat főszereplője egy világmárka új arca lett

A nagyszerű hírt maga a színész jelentette be Instagram-oldalán.

2025. 08. 09. 13:11
A Hunyadi-sorozat főszereplője, Kádár Gellért lett a Yves Saint Laurent francia divatház új arca, ezt maga a színész jelentette be Instagram-oldalán.

A színész saját oldalán a divatmárka parfümjéről posztolt. Az új férfiillatról pedig ezt a leírást olvashatjuk a színész bejegyzésében: 

A MYSLF L’Absolu, az YSL új illata, számomra nemcsak egy parfüm, hanem egy rituálé. Minden mozdulatban ott van az önfegyelem, az erő, a jelenlét. A gyakorlás, a csend, a fókusz. Ez a luxus számomra: amikor önmagam lehetek, magabiztosan.

Borítókép: Kádár L. Gellért (Fotó: G.N.K.)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

