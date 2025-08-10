A Real Madrid játékosának elege van abból, amit a Barcelona fiataljai csinálnak

Rendkívüli

Noha még napok vannak hátra a spanyol labdarúgó-bajnokság új idényének kezdetéig, az ősi riválisok között már most elkezdődött a harc. A Real Madrid védője, Antonio Rüdiger egy, a Barcelona játékosainak színészkedéseit bemutató videót osztott meg, a Lamine Yamalt is ábrázoló felvételt pedig nehezen viselik a katalánok szurkolói.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 12:30
Október végén rendezik az első El Clásicót, de addig sincs béke (Fotó: Anadolu/Mohammed Saad)
Lamine Yamal még csak júliusban lett 18 éves , de az előző idényben már megkeserítette a Real Madrid életét. A Barcelona jobbszélsője mindkét egymás elleni bajnokin, a szuperkupadöntőn és a Királykupa-finálén is gólt szerzett a fővárosiak ellen, így nagy szerepe volt abban, hogy három trófeával zárták az idényt a katalánok. A 116. percben kapott góllal elveszített kupadöntő hajrájában a madridiak védője, Antonio Rüdiger a kispadról támadta meg a játékvezetőt, amiért komoly büntetést kapott. A német hátvéd a közösségi oldalán most a Barcelona fiatal játékosainak mentalitását kérte számon.

Rüdiger és Yamal párharca szinte megszokottá vált az elmúlt évek Barcelona–Real Madrid mérkőzésein
Rüdiger és Yamal párharca szinte megszokottá vált az elmúlt évek Barcelona–Real Madrid mérkőzésein (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Barcelonai színészkedések a Real Madrid ellen

Rüdiger szombat este az Instagram-oldalán osztott meg egy olyan videót, amelyben a Barcelona játékosainak – köztük Yamalnak – a színészkedéseit gyűjtötték össze a Real elleni találkozókról. A felvételeken olyan jelenetek is láthatók, amelyeken a súlyos szabálytalanságot tettető katalánok kiharcolták, hogy az általuk megtévesztett játékvezető lapot adjon az ellenfélnek.

Rüdiger ezzel üzent Yamalnak és a többi fiatalnak?

Önmagában ez egy megszokott üzengetés lehetett volna a két gigász szurkolói között, ám azzal, hogy Rüdiger megosztotta a bejegyzést, kiváltotta a Barca-drukkerek haragját. A közösségi médiában több oldalon is feszült vita alakult ki, 

a katalánokat leginkább az dühítette, hogy éppen a fejét nem ritkán elveszítő Rüdiger próbálja nevelni a fiatalokat az általa helyesnek vélt mentalitásra.

A spanyol Defensa Central megjegyezte, hogy a német futballista nem először emelte fel a hangját a Barcelona játékstílusa ellen, illetve hogy a katalánokat már a Pep Guardiola-korszakban is gyakran vádolták az El Clásicókon bemutatott színészkedéssel.

A Barcelona szombaton a Mallorca vendégeként, míg a Real Madrid három nappal később hazai pályán, az Osasuna ellen kezdi meg a La Liga 2025–26-os kiírását. Utóbbi találkozót a térdműtéten átesett Rüdigernek eltiltás miatt biztosan ki kell hagynia.

 

