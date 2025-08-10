A Real Madrid játékosának elege van abból, amit a Barcelona fiataljai csinálnak

Lamine Yamal még csak júliusban lett 18 éves , de az előző idényben már megkeserítette a Real Madrid életét. A Barcelona jobbszélsője mindkét egymás elleni bajnokin, a szuperkupadöntőn és a Királykupa-finálén is gólt szerzett a fővárosiak ellen, így nagy szerepe volt abban, hogy három trófeával zárták az idényt a katalánok. A 116. percben kapott góllal elveszített kupadöntő hajrájában a madridiak védője, Antonio Rüdiger a kispadról támadta meg a játékvezetőt, amiért komoly büntetést kapott. A német hátvéd a közösségi oldalán most a Barcelona fiatal játékosainak mentalitását kérte számon.

Rüdiger és Yamal párharca szinte megszokottá vált az elmúlt évek Barcelona–Real Madrid mérkőzésein (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Barcelonai színészkedések a Real Madrid ellen

Rüdiger szombat este az Instagram-oldalán osztott meg egy olyan videót, amelyben a Barcelona játékosainak – köztük Yamalnak – a színészkedéseit gyűjtötték össze a Real elleni találkozókról. A felvételeken olyan jelenetek is láthatók, amelyeken a súlyos szabálytalanságot tettető katalánok kiharcolták, hogy az általuk megtévesztett játékvezető lapot adjon az ellenfélnek.

Antonio Rüdiger ha compartido este video en IG 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/STxcS2mcXp — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 9, 2025

Rüdiger ezzel üzent Yamalnak és a többi fiatalnak?

Önmagában ez egy megszokott üzengetés lehetett volna a két gigász szurkolói között, ám azzal, hogy Rüdiger megosztotta a bejegyzést, kiváltotta a Barca-drukkerek haragját. A közösségi médiában több oldalon is feszült vita alakult ki,

a katalánokat leginkább az dühítette, hogy éppen a fejét nem ritkán elveszítő Rüdiger próbálja nevelni a fiatalokat az általa helyesnek vélt mentalitásra.

A spanyol Defensa Central megjegyezte, hogy a német futballista nem először emelte fel a hangját a Barcelona játékstílusa ellen, illetve hogy a katalánokat már a Pep Guardiola-korszakban is gyakran vádolták az El Clásicókon bemutatott színészkedéssel.

A Barcelona szombaton a Mallorca vendégeként, míg a Real Madrid három nappal később hazai pályán, az Osasuna ellen kezdi meg a La Liga 2025–26-os kiírását. Utóbbi találkozót a térdműtéten átesett Rüdigernek eltiltás miatt biztosan ki kell hagynia.