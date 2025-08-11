idezojelek
Vélemény

Havas a „Tévedhetetlen”

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

Havas Henrik
2025. 08. 11.

„NEM NAGY SZÁM, DE ELTALÁLTUK A CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL SZUPERKUPA EREDMÉNYÉT. Pedig amikor 2:2-nél elmentem aludni, Ágnes szokás szerint nyekergett, hogy miért nem a Liverpoolra fogadtunk. (-Ágnes: Mikor szóltam én bele a Tanár Úr megérzéseibe?) Nem érdekes, nyertünk 70 ezer forintot, mert mint általában, én az ilyet megérzem. Én írtam könyvet a szerencsejátékról (Vesztőhely), halkan mondom, hogy szinte tévedhetetlen vagyok. Az Ágnes hadd aggódjon, a közös számlánk tovább hízik, pedig ő csak a telefonját nyomkodja! Az én dolgom az, hogy megérezzem. Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám! Én most Viktort nem látom győztesnek.”

