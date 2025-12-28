A legendás család elfeledett testvére a legjobbkor ért fel a csúcsra

A síugró Négysáncverseny több szempontból is a különleges sportesemények közé tartozik. Az 1953 óta létező turné december legvégén indul, majd a következő év első napjaiban zárul. A négyfelvonásos viadalon két állomásnak Németország, a másik kettőnek Ausztria ad otthont. A győztesnek járó Aranysas a síugrás egyik legértékesebb trófeája, és ilyenkor a más sportágakban jellemző téli szünet miatt még nagyobb figyelmet kapnak a legjobb síugrók. A következő másfél hétben Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck és Bischofshofen a februári téli olimpia miatt a versenyzőknek is extrán fontos lesz, a Négysáncverseny 2025–26-os kiírásában a címvédő Daniel Tschofenig legnagyobb kihívója a világcsúcstartó Domen Prevc lehet.

Az előző idényben az akkor mindössze 22 éves Daniel Tschofenig lett a síugró Négysáncverseny győztese (Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Franz Kirchmayr)

A Négysáncverseny legutóbbi húsz kiírásának tizenöt különböző győztese volt, és az elmúlt hét évben nem történt címvédés a Négysáncversenyen. Kobajasi Rjóju az egyetlen, aki ez idő alatt többször is megnyerte az összetettet – igaz, ő háromszor is. Az előző évadban a japán nem volt csúcsformában, ellenben az osztrákok igen, így Stefan Kraft, Jan Hörl és Daniel Tschofenig között dőlt el az Aranysas sorsa.

Három forduló után ők hárman 1,3 ponton belül álltak egymáshoz képest, végül Bischofshofenben Tschofenig duplán örülhetett.

A nagysáncos versenyeken (mint amilyenek a Négysáncverseny állomásai is) 1,8 pont felel meg 1 méter távolságnak, és Hörl hátránya 1,4 pont lett, ebből is látszik, mennyire szoros volt a legutóbbi viadal.

Daniel Tschofenig sikere óta japán és főleg szlovén uralom

Az év folytatása már kevésbé szólt az osztrák sikerekről, a márciusi északisí-világbajnokságon is aranyérem nélkül maradtak, de végül az összetett-világkupát az akkor még 22 éves Tschofenig tudta megnyerni – így immáron húsz éve nem volt címvédés. Az új idény aztán az ő győzelmével kezdődött Lillehammerben, majd Kraft is nyert, de azóta már csupa japán és szlovén elsőségeket hoztak a versenyek. Az elmúlt években a német, a lengyel és a norvég síugrók is sorra érték el a sikereket, a mostani évadban azonban utóbbi két nemzet sportolói még dobogóra sem állhattak, és a Négysáncverseny társházigazdáinak sem volt sokkal több okuk az örömre.