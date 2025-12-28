síugrásStefan KraftDomen Prevcsíugró-vkNégysáncverseny

A legendás család elfeledett testvére a legjobbkor ért fel a csúcsra

Vasárnap kezdődik a 74. síugró Négysáncverseny. A győzelemért járó Aranysas legnagyobb esélyese az idényben eddig remeklő Domen Prevc, de a címvédő Daniel Tschofenig és főleg a korábbi háromszoros győztes Kobajasi Rjóju is a favoritok közé tartozik. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck és Bischofshofen egyaránt izgalmas versenynek adhat otthont, és a síugrás az elmúlt években megmutatta, hogy milyen változatos is tud lenni.

Slovenian ski jumper Domen Prevc, current ski jumping world champion and world ski flying record holder, poses during an interview with AFP at the annual media day of Ski Association of Slovenia in Brdo, near Kranj on October 7, 2025. Domen and Nika Prevc
A szlovén síugró, Domen Prevc 2025-ben a másodvirágzását éli, a Négysáncversenyre favoritként érkezik (Fotó: AFP/Jure Makovec)
A síugró Négysáncverseny több szempontból is a különleges sportesemények közé tartozik. Az 1953 óta létező turné december legvégén indul, majd a következő év első napjaiban zárul. A négyfelvonásos viadalon két állomásnak Németország, a másik kettőnek Ausztria ad otthont. A győztesnek járó Aranysas a síugrás egyik legértékesebb trófeája, és ilyenkor a más sportágakban jellemző téli szünet miatt még nagyobb figyelmet kapnak a legjobb síugrók. A következő másfél hétben Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck és Bischofshofen a februári téli olimpia miatt a versenyzőknek is extrán fontos lesz, a Négysáncverseny 2025–26-os kiírásában a címvédő Daniel Tschofenig legnagyobb kihívója a világcsúcstartó Domen Prevc lehet.

Az előző idényben az akkor mindössze 22 éves Daniel Tschofenig lett a síugró Négysáncverseny győztese, síugrás
Az előző idényben az akkor mindössze 22 éves Daniel Tschofenig lett a síugró Négysáncverseny győztese (Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Franz Kirchmayr)

A Négysáncverseny legutóbbi húsz kiírásának tizenöt különböző győztese volt, és az elmúlt hét évben nem történt címvédés a Négysáncversenyen. Kobajasi Rjóju az egyetlen, aki ez idő alatt többször is megnyerte az összetettet – igaz, ő háromszor is. Az előző évadban a japán nem volt csúcsformában, ellenben az osztrákok igen, így Stefan Kraft, Jan Hörl és Daniel Tschofenig között dőlt el az Aranysas sorsa. 

Három forduló után ők hárman 1,3 ponton belül álltak egymáshoz képest, végül Bischofshofenben Tschofenig duplán örülhetett. 

A nagysáncos versenyeken (mint amilyenek a Négysáncverseny állomásai is) 1,8 pont felel meg 1 méter távolságnak, és Hörl hátránya 1,4 pont lett, ebből is látszik, mennyire szoros volt a legutóbbi viadal.

Daniel Tschofenig sikere óta japán és főleg szlovén uralom

Az év folytatása már kevésbé szólt az osztrák sikerekről, a márciusi északisí-világbajnokságon is aranyérem nélkül maradtak, de végül az összetett-világkupát az akkor még 22 éves Tschofenig tudta megnyerni – így immáron húsz éve nem volt címvédés. Az új idény aztán az ő győzelmével kezdődött Lillehammerben, majd Kraft is nyert, de azóta már csupa japán és szlovén elsőségeket hoztak a versenyek. Az elmúlt években a német, a lengyel és a norvég síugrók is sorra érték el a sikereket, a mostani évadban azonban utóbbi két nemzet sportolói még dobogóra sem állhattak, és a Négysáncverseny társházigazdáinak sem volt sokkal több okuk az örömre.

A japánoknál Kobajasi mellé hosszú idő után először csatlakozott valaki az élmezőnybe: a 24 éves Nikaido Ren már kétszer zárt a legjobb három között, még ha ez is jócskán elmarad honfitársa öt dobogós helyezésétől. 

Megjegyzendő, hogy a nőknél is berobbant egy japán tehetség Marujama Nozomi személyében, aki pillanatnyilag vezeti is az összetett-világkupát.

Mégis egyértelműen Szlovénia, azon belül is az idényben kétszer is első Anze Lanisek, és még inkább a Prevc testvérpár uralja 2025-ben a síugrást.

Nika Prevc (balra) a nők, Domen Prevc pedig a férfiak között tartozik a világ legjobb siúgrói közé
Nika Prevc (balra) a nők, Domen Prevc pedig a férfiak között tartozik a világ legjobb siugrói közé (Fotó: AFP/Jure Makovec)

Nika és Domen Prevc a síugrás új vezérei

A cikkünk középpontjában az idei Négysáncverseny áll, de nem lehet elmenni a Prevc család teljesítménye mellett. 

A 2005-ös születésű Nika Prevc az idén megrendezett 28 egyéni világkupaversenyből 16-ot megnyert, továbbá a trondheimi vb-n is mindkét számban aranyérmes lett.

A bátyjai közül a legidősebb, Peter Prevc olimpiai bajnokként, Négysáncverseny-győztesként és egyéni sírepülő-világbajnokként vonult vissza, míg Cene Prevc szintén olimpiai érmesként fejezte be a pályafutását. 

Világkupa-elsősége már 2016-ban, 17 évesen volt Domen Prevcnak is, ám 2017 és 2024 között csupán két győzelmet aratott, és úgy tűnt, ő kevésbé lesz sikeres. Sok helyen már tényként közölték, hogy ő lesz a legeredménytelenebb testvér négyük közül a világversenyeken szerzett érmeket tekintve. Az idei év elején aztán a szlovénok stílusának jobban kedvező sírepülésben hirtelen újabb sikerek következtek tőle, Planicán világrekordot is döntött, ráadásul a márciusi vb-n a nagysáncos versenyt is meg tudta nyerni. A 2025–26-os évadban viszont Domen Prevc ezt is felül tudta szárnyalni azzal, hogy 

az alábbi eredménysorral rendelkezik az eddigi tizenegy világkupa-állomáson: 4., 2., 13., 3., 3., 1., 1., 1., 1., 1. és 2. – azaz kilenc dobogó, köztük öt győzelem a mérlege a 25 éves síugrónak, 

akinek ezzel szűk kétszáz pont az előnye az összetett-vk élén.

A Négysáncverseny végeztével Lengyelországba, majd Japánba utaznak a férfisíugrók, aztán visszatérnek Németországba, ahol a sírepülő-világbajnokság után világkupa-fordulót is rendeznek nekik. Februárban pedig irány Val di Fiemme, ahol a téli olimpia versenyszámait rendezik meg a sportágban. Ha a Prevc testvérek kitartanak, bátyjaikat is felülszárnyalhatják. Domen Prevcnak a következő lépés efelé egy sikeres Négysáncverseny lehetne: Peter sikere után tíz évvel ő lehetne a viadal következő szlovén győztese.

A 74. síugró Négysáncverseny programja

  • december 28. (vasárnap), 16.30: Oberstdorf, selejtező
  • december 29. (hétfő), 16.30: Oberstdorf, világkupaverseny
  • december 31. (szerda), 16.00: Garmisch-Partenkirchen, selejtező
  • január 1. (csütörtök), 14.00: Garmisch-Partenkirchen, világkupaverseny
  • január 3. (szombat), 14.30: Innsbruck, selejtező
  • január 4. (vasárnap), 13.30: Innsbruck, világkupaverseny
  • január 5. (hétfő), 16.30: Bischofshofen, selejtező
  • január 6. (kedd), 16.30: Bischofshofen, világkupaverseny

 

A 2024–25-ös idényben Daniel Tschofenigé lett az Aranysas:

 

