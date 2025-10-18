síugrásNorvégiabotrány

Nincs még vége a síugrás legnagyobb botránysorozatának

Néhány hónappal ezelőtt az egész világot megdöbbentette, milyen agyafúrt módszerekkel próbáltak csalni a norvég síugrók. Ennek a botránynak meg is lett a következménye, ám úgy tűnik, nincs vége a csalássorozatnak. A síugrás nem az ártatlan emberek sportága.

A norvég Robert Johansson, akit szintén rajtakaptak a csaláson Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK Forrás: NurPhoto
Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, idézzük fel a síugrás botránysorozatának első felvonását, amely az idén tavasszal robbant ki a Trondheimben rendezett északisí-világbajnokság után. Akkor a norvég síugrócsapatnál történt manipulációk miatt két versenyzőjük, Marius Lindvik és Johann André Forfang versenyengedélyét is felfüggesztették, mindketten további hazai versenyekről maradnak le. A riválisok szerint az, amit a norvégok műveltek, ugyanolyan, mintha doppingoltak volna. A síugróruhákra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, egészen apró eltérések is már szabálytalanságot idézhetnek elő. A csapatok mégis folyamatosan kísérleteznek, hogy a kedvezőbb légellenállás jobb eredményeket hozzon. Ezúttal azonban a norvégok beismerték, hogy tudatosan csaltak, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) által egyszer már ellenőrzött és jóváhagyott ruhákat varrtak át. Igaz, a beismerés csak azután érkezett, hogy egy árulkodó rejtett kamerás felvétel napvilágot látott a csalásról. A felszerelésért felelős szakemberek közül a norvég síugró-válogatott három, illetve az északi összetett válogatott egy tagját függesztették fel, majd két versenyző, Marius Lindvik és Johann André Forfang is erre a sorsra jutott, őket is eltiltották attól, hogy az újabb hazai, oslói világkupa-versenyeken részt vegyenek.

A síugrás egyik csalója, Marius Lindvik Norvégiából
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A síugrás újabb botránya most folytatódik

Az újabb esetről a VG című norvég újság számolt be. A norvég síugrók egykori edzői, Magnus Brevig és Thomas Lobben azt állítja, hogy az utóbbi években széles körű csalás történt a síugrósportban. A levélben tíz olyan csalást soroltak fel az elmúlt évekből, amelyek szerintük ugyanolyan súlyosak, mint ami a trondheimi világbajnokság alatt történt. De azt is leírták, hogy a tíz általuk említett esetben a Nemzetközi Síszövetség (FIS) úgy döntött, hogy ezekkel az esetekkel nem foglalkozik.

Az általuk említett esetek közül kettő norvég sportolókat érint.

  • 2022. január 6-án Marius Lindvik ruházatán ragasztót találtak, mégpedig a nadrágszár belső oldalán. Ez a ragasztó abban segített, hogy a ruha merevebb legyen. A ragasztó használata szabálysértésnek minősült. A norvég csapatot állítólag a FIS felszólította, hogy többé ne használja ezt, de más ebben az esetben nem történt.
  • 2019. november 7-én Robert Johanssont, Johann André Forfangot és Marius Lindviket manipulált overálok viselése közben kapták el. A VG információi szerint perforáló gépet használtak, hogy azokkal apró lyukakat csináljanak az overálokban. A norvég sportolókat azonnal kizárták, de más ebben az ügyben nem történt.

A most előkerült levélben az egykori edzők gyakorlatilag beismerték a csalást, miközben azt állítják, hogy a FIS gyakorlatilag szemet hunyt volna az esetek felett, ha nem derül ki a turpisság. „Sandro Pertile (a FIS versenyigazgatója) megerősítette, hogy az akciónak nem lett volna semmilyen következménye, ha nem készült volna videofelvétel vagy ha a sportolók nem lettek volna az első öt között.” Ez áll a levélben.

The Norwegian ski jumping national team's coach Magnus Brevig (left) and sport director Jan-Erik Aalbu deliver a press statement in Granaasen, Norway, on March 8, 2025, after two Norwegian jumpers were disqualified and accused of cheating after the men's large hill jumping competition during the World Ski Championships in Trondheim. (Photo by Terje Pedersen / NTB / AFP) / Norway OUT
Az egykori edző, Magnus Brevig (fehér sapkában) gyakorlatilag beismerte a csalást
Fotó: TERJE PEDERSEN / NTB

A FIS nem kívánt nyilatkozni az ügyben – írja a VG –, mivel a trió elleni fegyelmi eljárás még nem zárult le. A korábbi edző, Magnus Brevig gyakorlatilag beismerte a csalást, de azzal védekezett, hogy ez nem norvég sajátosság, mert más országok is hasonló eszközökhöz nyúlnak. Elmondása szerint a német és az osztrák síugrók is rendszeresen versenyeztek manipulált felszerelésekkel.

 

