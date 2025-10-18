Nincs még vége a síugrás legnagyobb botránysorozatának

Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, idézzük fel a síugrás botránysorozatának első felvonását, amely az idén tavasszal robbant ki a Trondheimben rendezett északisí-világbajnokság után. Akkor a norvég síugrócsapatnál történt manipulációk miatt két versenyzőjük, Marius Lindvik és Johann André Forfang versenyengedélyét is felfüggesztették, mindketten további hazai versenyekről maradnak le. A riválisok szerint az, amit a norvégok műveltek, ugyanolyan, mintha doppingoltak volna. A síugróruhákra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, egészen apró eltérések is már szabálytalanságot idézhetnek elő. A csapatok mégis folyamatosan kísérleteznek, hogy a kedvezőbb légellenállás jobb eredményeket hozzon. Ezúttal azonban a norvégok beismerték, hogy tudatosan csaltak, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) által egyszer már ellenőrzött és jóváhagyott ruhákat varrtak át. Igaz, a beismerés csak azután érkezett, hogy egy árulkodó rejtett kamerás felvétel napvilágot látott a csalásról. A felszerelésért felelős szakemberek közül a norvég síugró-válogatott három, illetve az északi összetett válogatott egy tagját függesztették fel, majd két versenyző, Marius Lindvik és Johann André Forfang is erre a sorsra jutott, őket is eltiltották attól, hogy az újabb hazai, oslói világkupa-versenyeken részt vegyenek.

A síugrás egyik csalója, Marius Lindvik Norvégiából

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A síugrás újabb botránya most folytatódik

Az újabb esetről a VG című norvég újság számolt be. A norvég síugrók egykori edzői, Magnus Brevig és Thomas Lobben azt állítja, hogy az utóbbi években széles körű csalás történt a síugrósportban. A levélben tíz olyan csalást soroltak fel az elmúlt évekből, amelyek szerintük ugyanolyan súlyosak, mint ami a trondheimi világbajnokság alatt történt. De azt is leírták, hogy a tíz általuk említett esetben a Nemzetközi Síszövetség (FIS) úgy döntött, hogy ezekkel az esetekkel nem foglalkozik.

Az általuk említett esetek közül kettő norvég sportolókat érint.

2022. január 6-án Marius Lindvik ruházatán ragasztót találtak, mégpedig a nadrágszár belső oldalán. Ez a ragasztó abban segített, hogy a ruha merevebb legyen. A ragasztó használata szabálysértésnek minősült. A norvég csapatot állítólag a FIS felszólította, hogy többé ne használja ezt, de más ebben az esetben nem történt.

2019. november 7-én Robert Johanssont, Johann André Forfangot és Marius Lindviket manipulált overálok viselése közben kapták el. A VG információi szerint perforáló gépet használtak, hogy azokkal apró lyukakat csináljanak az overálokban. A norvég sportolókat azonnal kizárták, de más ebben az ügyben nem történt.

A most előkerült levélben az egykori edzők gyakorlatilag beismerték a csalást, miközben azt állítják, hogy a FIS gyakorlatilag szemet hunyt volna az esetek felett, ha nem derül ki a turpisság. „Sandro Pertile (a FIS versenyigazgatója) megerősítette, hogy az akciónak nem lett volna semmilyen következménye, ha nem készült volna videofelvétel vagy ha a sportolók nem lettek volna az első öt között.” Ez áll a levélben.