Doppingról beszélnek a riválisok, a friss világbajnokot is eltiltották

Már a nagysáncos egyéni verseny után rossz lehetett a norvégok hangulata, amikor szabálytalan felszerelés miatt az eredetileg második Marius Lindvik és az ugrások alapján negyedik Johann André Forfang eredményét is elvették a trondheimi északisí-világbajnokságon. Hasonló esetek elő-elő fordulnak a síugrásban, ám ezeket jellemzően hibára, s nem szándékos csalásra vezetik vissza. A norvégok esetében most más a helyzet, a riválisok doppingbotrányhoz hasonlítják a történteket, s immár Lindvik és Forfang versenyzői engedélyét is felfüggesztették.

Marius Lindvik a levegőben a norvégok csalása miatt is juthatott igazán messzire, magát a síugrót is eltiltották (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Marius Lindvik különösen aggódhat, ugyanis a normálsáncon megszerzett világbajnoki címét is elveszítheti, ha kiderül, hogy már azon a versenyen sem jártak el tisztességesen a norvég csapat tagjai.

Hogyan csaltak síugrásban a norvégok?

A síugróruhákra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, egészen apró eltérések is már szabálytalanságot idézhetnek elő. A csapatok mégis folyamatosan kísérleteznek, hogy a kedvezőbb légellenállás jobb eredményeket hozzon.

Ezúttal azonban a norvégok beismerték, hogy tudatosan csaltak, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) által egyszer már ellenőrzött és jóváhagyott ruhákat varrtak át.

Igaz, a beismerés csak azután érkezett, hogy egy árulkodó rejtett kamerás felvétel napvilágot látott a csalásról.

A felszerelésért felelős szakemberek közül a norvég síugró-válogatott három, illetve az északi összetett válogatott egy tagját függesztették fel, majd két versenyző, Marius Lindvik és Johann André Forfang is erre a sorsra jutott, őket is eltiltották attól, hogy az újabb hazai, oslói világkupa-versenyeken részt vegyenek.

Ha Lindviktől a vizsgálat eredményeként elveszik a normálsáncos aranyát, azt a német Andreas Wellinger örökölheti meg. Igaz, a verseny során a németeket is megvádolták csalással...

