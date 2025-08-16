Schäfer az első csatát megnyerte, miközben egy csapattársa összecsuklott a meccsen

Az Union Berlin az előző idényben elérte a célját, a 13. helyével elkerülte a Bundesligából való kiesést. De ez még nem jelenti azt, hogy beindult a csapat, legalábbis ez látszott a felkészülési időszak második felében, amikor Schäfer Andrásék sorra bukták el a meccseiket, az utolsó négy alkalommal ráadásul gól nélkül is maradtak. A Gütersloh elleni kupamérkőzésen így egy cél lebegett a berlini szemek előtt: a továbbjutás, bármilyen áron.

Steffen Baumgart azt látta a pályán Schäfer Andráséktól, amit szeretett volna Fotó: dpa/Bernd Thissen

Emiatt aztán sokáig nem kellett izgulniuk a pénteki találkozón, a negyedosztályú csapat még házigazdaként sem tudta felvenni a versenyt nevesebb ellenfelével. Az Union Berlin az első félidőben három góllal elhúzott, a másodikban rápakolt erre még kettőt, így 5-0-val ment tovább a Német Kupa második fordulójába.

Schäfer András végig a pályán volt

Schäfer András a kezdőcsapat tagja volt, és bár góllal, gólpasszal nem járult hozzá a győzelemhez, a teljesítményére nem lehetett panasz, nem véletlen, hogy Steffen Baumgart végig a pályán tartotta őt. Ez azért is fontos, mert a kispadon ott ült a berlini körökben sokra tartott Aljoscha Kemlein is, akinek az első tétmeccsen egy játékperc sem jutott. Hozzá kell tenni, hogy a 21 éves középpályás júliusban hosszú sérülés után tért vissza, azóta a felkészülési mérkőzések utolsó 10-20 percére szállt be, de kijelentette, minél hamarabb szeretne visszatérni a kezdőcsapatba, aminek akár Schäfer is megihatná a levét.

Visszatérve a pénteki találkozóhoz,

elsőként a kapust kellett lecserélni a berlinieknél. Frederik Rönnow a 47. percben elfehéredve leült a gyepre, és azonnal jelezte, hogy nem tudja folytatni. A kábultnak tűnő játékos nyakát és fejét hűtötte az orvosi stáb, mielőtt kórházba szállították volna – a német lapok szerint hőgutát kaphatott.

A vezetőedző, Steffen Baumgart megjegyezte: – Nem nézett ki jól, szédült. Nem olyasvalakiről beszélünk, aki önszántából elhagyná a kaput.

A mérkőzést magát így értékelte az Union Berlin trénere: – Tovább akartunk jutni, és ezt magabiztos győzelemmel el is értük. Attól függetlenül, hogyan születtek a gólok (három rögzített szituációból – a szerk.), sok mindent megvalósítottunk a terveinkből, miszerint letisztult és stabil futballt akartunk játszani. Jókor szereztük a gólokat, összességében nagyon elégedett vagyok.