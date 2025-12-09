háborúbiztonságUkrajnakijevinagykövet

Nem elégséges a támogatás, még többet követel Ukrajnának a diplomata

A nagykövet úgy véli, az uniónak csak akkor maradhat mozgástere, ha megerősíti saját elrettentő képességeit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 20:47
Kees Klompenhouwer holland kijevi nagykövet
Kees Klompenhouwer holland kijevi nagykövet Forrás: AFP
Kees Klompenhouwer, Hollandia egykori prágai és kijevi nagykövete az ukrán médiában publikált véleményében azt hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak jóval erélyesebben kellene Ukrajnát segítenie a háború során. Úgy véli, Európa jelenlegi célkitűzése a saját védelmi kapacitásainak bővítése. Az orosz–ukrán háború évek óta alapjaiban rengeti meg az európai biztonságot, miközben a geopolitikai viszonyok a kontinens számára kedvezőtlenül alakultak – hívja fel a figyelmet a diplomata írására az Origo.

Újabb, a háborút aktívabban támogató diplomata borzolja a kedélyeket azzal, hogy európai nukleáris fegyverek telepítését sürgeti.
Újabb, a háborút aktívabban támogató diplomata borzolja a kedélyeket azzal, hogy európai nukleáris fegyverek telepítését sürgeti. Fotó: AFP

A gyenge gazdasági teljesítmény, a társadalom elöregedése és a transzatlanti szövetségre nehezedő nyomás azt eredményezte, hogy az unió önmagában nem tudja garantálni a kontinens védelmét

– fejti ki véleményét Klompenhouwer. 

Szerinte a helyzet gyors újraértékelést követel: az EU-nak összehangolt megközelítést kell kidolgoznia Ukrajna támogatására és saját katonai erejének megerősítésére, mert a jelenlegi uniós Ukrajna-stratégia nem bizonyult elégségesnek. Az EU eddigi próbálkozásai a háború lezárására sikertelenek voltak – teszi hozzá. Az Origo cikkében, ide kattintva bővebben olvashat a diplomata háborús hergeléséről.

 

Borítókép: Kees Klompenhouwer holland kijevi nagykövet (Fotó:AFP)

