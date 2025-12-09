Nem elégséges a támogatás, még többet követel Ukrajnának a diplomata

Kees Klompenhouwer, Hollandia egykori prágai és kijevi nagykövete az ukrán médiában publikált véleményében azt hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak jóval erélyesebben kellene Ukrajnát segítenie a háború során. Úgy véli, Európa jelenlegi célkitűzése a saját védelmi kapacitásainak bővítése. Az orosz–ukrán háború évek óta alapjaiban rengeti meg az európai biztonságot, miközben a geopolitikai viszonyok a kontinens számára kedvezőtlenül alakultak – hívja fel a figyelmet a diplomata írására az Origo.

Újabb, a háborút aktívabban támogató diplomata borzolja a kedélyeket azzal, hogy európai nukleáris fegyverek telepítését sürgeti. Fotó: AFP

A gyenge gazdasági teljesítmény, a társadalom elöregedése és a transzatlanti szövetségre nehezedő nyomás azt eredményezte, hogy az unió önmagában nem tudja garantálni a kontinens védelmét

– fejti ki véleményét Klompenhouwer.