Az amerikai béketerv szerint Zelenszkijnek fel kell adnia

A terv fő pontjai és a moszkvai találkozó után történt változások

A lap szerint a tárgyalások két kérdés köré összpontosulnak:

– Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja át a teljes Donbaszt, beleértve azokat a térségeket is, amelyek jelenleg nem állnak orosz ellenőrzés alatt;

– Ukrajna pedig tartós és megbízható amerikai biztonsági garanciákat szeretne a jövőbeli orosz agresszió elkerülésére.

Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai javaslat Kijev számára kedvezőtlenebb irányt vett azt követően, hogy Trump tanácsadói, Steve Witkoff és Jared Kushner december 2-án ötórás megbeszélést folytattak Putyinnal

– írja az RBC Ukraine.

December 6-án, szombaton, Zelenszkij tanácsadói, valamint Witkoff és Kushner háromnapos tárgyalását követően sor került egy telefonbeszélgetésre.

Az Axios értesülése szerint Trump tanácsadói a kétórás hívás során azt szerették volna, ha Zelenszkij egyértelmű igent mond, miközben ismertették vele a terv részleteit.

Úgy éreztük, hogy az Egyesült Államok különféle módokon próbálta ránk erőltetni az orosz törekvést a teljes Donbasz megszerzésére, és azt szerették volna, ha Zelenszkij ezt telefonon elfogadja

– fogalmazott az ukrán tisztviselő.

Zelenszkij azonban a beszélgetés során azt közölte, hogy csak egy órával korábban kapta meg az amerikai javaslatot, és még nem volt ideje elolvasni. (Ez magyarázza az amerikai elnök előző esti negatív reakcióját arra, hogy Zelenszkij nem foglalkozott érdemben a dokumentummal.) Egy amerikai tisztviselő ezt furcsállotta, mondván, a frissített javaslat már előző nap el lett küldve. Az ukrán fél erre úgy pontosított, hogy bizonyos dokumentumok valóban korábban érkeztek, mások azonban közvetlenül a hívás előtt.