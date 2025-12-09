UkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háborúTrumpjavaslatterv

Az amerikai béketerv szerint Zelenszkijnek fel kell adnia

Az Axios értesülései szerint az Egyesült Államok egyre erőteljesebben próbálja rávenni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a béketerv keretében területi feladásokat és további engedményeket vállaljon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 10:15
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lap szerint a hetek óta tartó egyeztetések után az ukrán tárgyalók továbbra is úgy látják, hogy az amerikai terv számos eleme inkább Moszkvának kedvez, és Washington sokkal erősebb nyomást helyez Zelenszkijre, mint a Kreml vezetőjére, Vlagyimir Putyinra. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő ezt cáfolta, és azt állította, hogy az Egyesült Államok Putyint is igyekszik arra rábírni, hogy mérsékelje követeléseit – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij Washingtonban (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Volodimir Zelenszkij Washingtonban (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A terv fő pontjai és a moszkvai találkozó után történt változások

A lap szerint a tárgyalások két kérdés köré összpontosulnak:

– Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja át a teljes Donbaszt, beleértve azokat a térségeket is, amelyek jelenleg nem állnak orosz ellenőrzés alatt;

– Ukrajna pedig tartós és megbízható amerikai biztonsági garanciákat szeretne a jövőbeli orosz agresszió elkerülésére.

Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai javaslat Kijev számára kedvezőtlenebb irányt vett azt követően, hogy Trump tanácsadói, Steve Witkoff és Jared Kushner december 2-án ötórás megbeszélést folytattak Putyinnal

 – írja az RBC Ukraine.

December 6-án, szombaton, Zelenszkij tanácsadói, valamint Witkoff és Kushner háromnapos tárgyalását követően sor került egy telefonbeszélgetésre.

Az Axios értesülése szerint Trump tanácsadói a kétórás hívás során azt szerették volna, ha Zelenszkij egyértelmű igent mond, miközben ismertették vele a terv részleteit.

Úgy éreztük, hogy az Egyesült Államok különféle módokon próbálta ránk erőltetni az orosz törekvést a teljes Donbasz megszerzésére, és azt szerették volna, ha Zelenszkij ezt telefonon elfogadja

 – fogalmazott az ukrán tisztviselő.

Zelenszkij azonban a beszélgetés során azt közölte, hogy csak egy órával korábban kapta meg az amerikai javaslatot, és még nem volt ideje elolvasni. (Ez magyarázza az amerikai elnök előző esti negatív reakcióját arra, hogy Zelenszkij nem foglalkozott érdemben a dokumentummal.) Egy amerikai tisztviselő ezt furcsállotta, mondván, a frissített javaslat már előző nap el lett küldve. Az ukrán fél erre úgy pontosított, hogy bizonyos dokumentumok valóban korábban érkeztek, mások azonban közvetlenül a hívás előtt.

Azt is elmondták, hogy az amerikai ajánlat szigorúbb feltételeket tartalmaz, mint a korábbi verziók, különösen a területi rendezés és a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése tekintetében. Emellett a dokumentum továbbra sem tisztáz több kulcskérdést a biztonsági garanciák kapcsán.

Fontos területi kérdések vannak, amelyeket részletesebben kell rendezni: ki mit tart ellenőrzés alatt, ki hol marad, ki vonul vissza, és ha Ukrajna kivonul az érintkezési vonalról, miként garantálható, hogy Oroszország is megteszi ugyanezt, és nem folytatja a harcokat

– mondta a forrás az Axiosnak.

Az ukrán tisztviselő szerint eközben az amerikai fél úgy viselkedett, mintha Zelenszkijnek azonnali beleegyezést kellene adnia.

Az Axios hozzátette, hogy egy amerikai tisztviselő hangsúlyozta: a jelenlegi tervezet formálásában Ukrajna jelentős szerepet játszott, és Kushner, valamint Witkoff Putyinra is nyomást gyakorolt bizonyos ukrán feltételek teljesítése érdekében.

A lap szerint az egész eseménysor jól mutatja, hogy a két fél hosszú tárgyalásai ellenére továbbra is jelentős bizalmatlanság húzódik meg a Zelenszkij- és a Trump-adminisztráció között.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu