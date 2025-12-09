A lap szerint a hetek óta tartó egyeztetések után az ukrán tárgyalók továbbra is úgy látják, hogy az amerikai terv számos eleme inkább Moszkvának kedvez, és Washington sokkal erősebb nyomást helyez Zelenszkijre, mint a Kreml vezetőjére, Vlagyimir Putyinra. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő ezt cáfolta, és azt állította, hogy az Egyesült Államok Putyint is igyekszik arra rábírni, hogy mérsékelje követeléseit – írja az Origo.
Az amerikai béketerv szerint Zelenszkijnek fel kell adnia
Az Axios értesülései szerint az Egyesült Államok egyre erőteljesebben próbálja rávenni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a béketerv keretében területi feladásokat és további engedményeket vállaljon.
A terv fő pontjai és a moszkvai találkozó után történt változások
A lap szerint a tárgyalások két kérdés köré összpontosulnak:
– Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja át a teljes Donbaszt, beleértve azokat a térségeket is, amelyek jelenleg nem állnak orosz ellenőrzés alatt;
– Ukrajna pedig tartós és megbízható amerikai biztonsági garanciákat szeretne a jövőbeli orosz agresszió elkerülésére.
Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai javaslat Kijev számára kedvezőtlenebb irányt vett azt követően, hogy Trump tanácsadói, Steve Witkoff és Jared Kushner december 2-án ötórás megbeszélést folytattak Putyinnal
– írja az RBC Ukraine.
December 6-án, szombaton, Zelenszkij tanácsadói, valamint Witkoff és Kushner háromnapos tárgyalását követően sor került egy telefonbeszélgetésre.
Az Axios értesülése szerint Trump tanácsadói a kétórás hívás során azt szerették volna, ha Zelenszkij egyértelmű igent mond, miközben ismertették vele a terv részleteit.
Úgy éreztük, hogy az Egyesült Államok különféle módokon próbálta ránk erőltetni az orosz törekvést a teljes Donbasz megszerzésére, és azt szerették volna, ha Zelenszkij ezt telefonon elfogadja
– fogalmazott az ukrán tisztviselő.
Zelenszkij azonban a beszélgetés során azt közölte, hogy csak egy órával korábban kapta meg az amerikai javaslatot, és még nem volt ideje elolvasni. (Ez magyarázza az amerikai elnök előző esti negatív reakcióját arra, hogy Zelenszkij nem foglalkozott érdemben a dokumentummal.) Egy amerikai tisztviselő ezt furcsállotta, mondván, a frissített javaslat már előző nap el lett küldve. Az ukrán fél erre úgy pontosított, hogy bizonyos dokumentumok valóban korábban érkeztek, mások azonban közvetlenül a hívás előtt.
További Külföld híreink
Azt is elmondták, hogy az amerikai ajánlat szigorúbb feltételeket tartalmaz, mint a korábbi verziók, különösen a területi rendezés és a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése tekintetében. Emellett a dokumentum továbbra sem tisztáz több kulcskérdést a biztonsági garanciák kapcsán.
Fontos területi kérdések vannak, amelyeket részletesebben kell rendezni: ki mit tart ellenőrzés alatt, ki hol marad, ki vonul vissza, és ha Ukrajna kivonul az érintkezési vonalról, miként garantálható, hogy Oroszország is megteszi ugyanezt, és nem folytatja a harcokat
– mondta a forrás az Axiosnak.
Az ukrán tisztviselő szerint eközben az amerikai fél úgy viselkedett, mintha Zelenszkijnek azonnali beleegyezést kellene adnia.
Az Axios hozzátette, hogy egy amerikai tisztviselő hangsúlyozta: a jelenlegi tervezet formálásában Ukrajna jelentős szerepet játszott, és Kushner, valamint Witkoff Putyinra is nyomást gyakorolt bizonyos ukrán feltételek teljesítése érdekében.
További Külföld híreink
A lap szerint az egész eseménysor jól mutatja, hogy a két fél hosszú tárgyalásai ellenére továbbra is jelentős bizalmatlanság húzódik meg a Zelenszkij- és a Trump-adminisztráció között.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Andrej Babist kinevezték kormányfőnek
Andrej Babis letette az alkotmány által előírt esküt.
Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából
A külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba.
Rémült nézők előtt ugrott a medve a gondozóra a szafariparkban + videó
Az incidens az állatbemutató végén történt, amikor az idomár éppen ételt tartott a kezében.
Orbán Viktor három lépésben biztosítja a magyar energiabiztonságot + videó
A kormány hatékonyan védi a rezsicsökkentést és biztosítja az ország energiaellátását a nemzetközi kihívások közepette.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Andrej Babist kinevezték kormányfőnek
Andrej Babis letette az alkotmány által előírt esküt.
Szijjártó Péter jó hírekkel jelentkezett Moszkvából
A külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba.
Rémült nézők előtt ugrott a medve a gondozóra a szafariparkban + videó
Az incidens az állatbemutató végén történt, amikor az idomár éppen ételt tartott a kezében.
Orbán Viktor három lépésben biztosítja a magyar energiabiztonságot + videó
A kormány hatékonyan védi a rezsicsökkentést és biztosítja az ország energiaellátását a nemzetközi kihívások közepette.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!