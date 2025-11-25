Megállapodhattak az ukránok és az amerikaiak

„Nagyra értékeljük az ukrán és amerikai delegáció produktív és konstruktív genfi találkozóit, valamint Trump elnök változatlan erőfeszítéseit a háború befejezésére” – jegyezte meg Umerov. Szavai szerint Ukrajna és az Egyesült Államok küldöttsége megállapodásra jutott a Genfben megvitatott egyezség kulcsfeltételeiről, és Ukrajnában számítanak az európai partnerek támogatására a további lépésekben – tette hozzá.

Rusztem Umerov szerint az ukránok nagyra értékelik Trump erőfeszítéseit (Fotó: NurPhoto via AFP)

Arra számítunk, hogy az ukrán elnök amerikai látogatását novemberben a lehető leghamarabb megszervezik, hogy lezárhassuk a végső szakaszokat és megállapodásra juthassunk Trump elnökkel

– írta Umerov.

Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy vasárnap Genfben találkozott az ukrán és az amerikai delegáció az Egyesült Államoknak a háború befejezésére vonatkozó, 28 pontból álló javaslatának megvitatására. A megbeszélés eredményeként sikerült jelentős módosításokat eszközölni a javaslattervezetben, de a dokumentum végleges változata még nem készült el. Jelenleg a frissített dokumentum egy munkaverziója létezik.

Korábban Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja november 27-ig, hálaadás napjáig szabta meg Ukrajna számára a 28 pontos javaslat jóváhagyásának határidejét. Ugyanakkor Olekszandr Bevza, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója szerint már nincs szó erről a határidőről, mert mindenki megérti, hogy „fontosabb eljutni egy konszenzusos dokumentumig, mint egy adott napon a lehető leggyorsabban elkészíteni azt”.

Zelenszkij hétfő esti videóüzenetében azt mondta, hogy a genfi tárgyalások után már nem 28, hanem kevesebb pont maradt az amerikai tervezetben.

Volodimir Nazarenko, az ukrán nemzeti gárda kapitánya, a 4. dandár tüzérségi felderítésének vezetője az ukrán Espreso tévé műsorában kijelentette, hogy az ukrán hadsereg nincs szétverve, és nem szabad kapitulálnia.

Közben Dan Driscoll amerikai hadügyminiszter Abu-Dzabiban tárgyalt az orosz tisztviselőkkel a békefolyamatról – hívja fel a figyelmet az Origo. A CBS News szerint Driscoll a Fehér Ház eredeti, 28 pontos javaslatának átdolgozott változatán dolgozik, amelyet a genfi tárgyalások után készítettek elő. Az EU és NATO szövetségesek részvételével zajló genfi megbeszéléseken a kompromisszumok alapjait fektették le, de a legkényesebb pontokat Trumpnak és Zelenszkijnek kell véglegesítenie.

Orosz részről nem érkezett azonnali reakció az Abu-Dzabiban elért megállapodásra.

Szergej Lavrov külügyminiszter korábban hangsúlyozta, hogy Oroszország professzionálisan, a hivatalos egyezmények előtt nem szivárogtat információt, és várja, hogy az USA tájékoztassa a konzultációk eredményéről Ukrajnával és Európával.

Épp ellenkezőleg, az ellenség sokkal nagyobb veszteségeket szenved, és nem lesz a végtelenségig elegendő erőforrása

– hangsúlyozta a katonatiszt.

Borítókép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)