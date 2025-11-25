Volodimir ZelenszkijFehér Házbéketervorosz-ukrán háborúTrump

Zelenszkij hiába reménykedett, megjött a pofon Amerikából

A Fehér Ház egyelőre nem tervezi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatását, bár a helyzet gyorsan változhat. Az amerikai elnöki hivatal szóvivője szerint a genfi amerikai–ukrán egyeztetés után optimizmus érzékelhető, és a béketerv pontjainak többségéről már született megegyezés.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 11:28
Zelenszkij hiába reménykedett, megjött a pofon Amerikából
Zelenszkij hiába reménykedett, megjött a pofon Amerikából Forrás: AFP
A Fehér Ház egyelőre nem tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatásával, de a helyzet gyorsan változhat – jelentette ki az amerikai elnöki hivatal szóvivője. Karoline Leavitt helyi idő szerint a délutáni órákban fehér házi tudósítók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a genfi amerikai–ukrán egyeztetés után érzékelni az optimizmust a Fehér Házban. 

A Fehér Ház egyelőre nem tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatásával
A Fehér Ház egyelőre nem tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatásával Fotó: AFP

Hozzátette, hosszan beszélt a történtekről Marco Rubio külügyminiszterrel, elnöki nemzetbiztonsági tanácsadóval. Beszámolt arról, hogy 

a Marco Rubio vezette delegáció a svájci tárgyalások során az ukrán féllel pontról pontra átnézte a 28 pontos amerikai béketervet, és a pontok „túlnyomó többségéről” megegyezés született.

Zelenszkij hiába reménykedett

Hangsúlyozta, hogy a dokumentum megszövegezéséhez az ukrán fél is hozzájárult javaslataival. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy a továbblépéshez az összes pontban megegyezésre van szükség, majd a háborúban álló másik fél, Oroszország egyetértésére is.

Karoline Leavitt a békemegállapodás elfogadásának határidejéről annyit mondott, hogy a háború lezárása sürgető. 

Megismételte, hogy az amerikai elnök az öldöklés végét akarja látni, amilyen hamar csak lehet. Az elnöki szóvivő a „valóságtól legtávolabb állónak” nevezte azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az amerikai kormányzat a háborúban álló két fél közül az egyiknek kedvezne.

 Hangsúlyozta, hogy az adminisztráció egyenlő módon bocsátkozik párbeszédbe Ukrajnával és Oroszországgal.

Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a közel-keleti békemegállapodást is sokan kétkedve fogadták, ennek ellenére sikerült létrehozni a megegyezést.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

