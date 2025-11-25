Zelenszkij hiába reménykedett, megjött a pofon Amerikából

A Fehér Ház egyelőre nem tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatásával, de a helyzet gyorsan változhat – jelentette ki az amerikai elnöki hivatal szóvivője. Karoline Leavitt helyi idő szerint a délutáni órákban fehér házi tudósítók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a genfi amerikai–ukrán egyeztetés után érzékelni az optimizmust a Fehér Házban.
Hozzátette, hosszan beszélt a történtekről Marco Rubio külügyminiszterrel, elnöki nemzetbiztonsági tanácsadóval. Beszámolt arról, hogy
a Marco Rubio vezette delegáció a svájci tárgyalások során az ukrán féllel pontról pontra átnézte a 28 pontos amerikai béketervet, és a pontok „túlnyomó többségéről” megegyezés született.
