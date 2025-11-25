Titkos béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna között

Az Egyesült Államok hadseregének minisztere, Dan Driscoll hétfőn Abu Dzabiban béketárgyalásokat folytatott Ukrajna katonai hírszerzésének vezetőjével és egy orosz delegációval – jelentette a Financial Times című brit üzleti lap.

Ukrajna: titkos tárgyalások a békéről (Fotó: AFP)

A tárgyalások hétfő este kezdődtek Driscoll és az oroszok között, erősítette meg két, a tárgyalásokkal kapcsolatos forrásra hivatkozva a lap. Ez a fejlemény reményt kelthet a háború lezárására, amely már több mint három és fél éve tart Kelet-Európában, és amely gazdasági, humanitárius és geopolitikai válságot idézett elő.

Ukrajna kapcsán titkos tárgyalások kezdődtek

A Financial Times beszámolója szerint a találkozó szigorúan titkos jellegű, és célja a orosz-ukrán konfliktus lehetséges békés rendezésének előkészítése.

Driscoll érkezése Abu Dzabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, amely semleges helyszínként szolgált már korábban is diplomáciai egyeztetéseken, hangsúlyozza az Egyesült Államok elkötelezettségét a régió stabilitása iránt.

A lap forrásai kiemelték, hogy a tárgyalásokon Ukrajna képviselői is jelen vannak.

A háború kezdete óta – amely 2022 februárjában kezdődött Oroszország ukrajnai inváziójával – a konfliktus több százezer áldozatot szedett, és globális élelmiszer- és energiaválságot okozott.