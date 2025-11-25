Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Titkos béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna között

Titkos béketárgyalások zajlanak Abu Dzabiban az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között – jelentette a Financial Times. Az amerikai hadsereg miniszterét, Dan Driscoll-t hétfőn fogadták az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, ahol már megkezdődtek a tárgyalások egy orosz delegációval és Ukrajna katonai hírszerzésének vezetőjével. Trump befejezné a vérontást. Orbán Viktor szerint a háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni.

Kozma Zoltán
2025. 11. 25. 6:32
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok hadseregének minisztere, Dan Driscoll hétfőn Abu Dzabiban béketárgyalásokat folytatott Ukrajna katonai hírszerzésének vezetőjével és egy orosz delegációval – jelentette a Financial Times című brit üzleti lap.

Ukrajna: titkos tárgyalások a békéről (Fotó: AFP)
A tárgyalások hétfő este kezdődtek Driscoll és az oroszok között, erősítette meg két, a tárgyalásokkal kapcsolatos forrásra hivatkozva a lap. Ez a fejlemény reményt kelthet a háború lezárására, amely már több mint három és fél éve tart Kelet-Európában, és amely gazdasági, humanitárius és geopolitikai válságot idézett elő.

Ukrajna kapcsán titkos tárgyalások kezdődtek

A Financial Times beszámolója szerint a találkozó szigorúan titkos jellegű, és célja a orosz-ukrán konfliktus lehetséges békés rendezésének előkészítése. 

Driscoll érkezése Abu Dzabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, amely semleges helyszínként szolgált már korábban is diplomáciai egyeztetéseken, hangsúlyozza az Egyesült Államok elkötelezettségét a régió stabilitása iránt.

 A lap forrásai kiemelték, hogy a tárgyalásokon Ukrajna képviselői is jelen vannak.

A háború kezdete óta – amely 2022 februárjában kezdődött Oroszország ukrajnai inváziójával – a konfliktus több százezer áldozatot szedett, és globális élelmiszer- és energiaválságot okozott.

Mint arról korábban beszámoltunk, az ukrajnai rendezésről szóló, az Egyesült Államokkal és Európával jelenleg tárgyalt béketerv ugyan „helyes" pontokat tartalmaz, de a kényes kérdéseket Donald Trump amerikai elnökkel kell megvitatni – jelentette ki hétfő esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Mostanra, Genf (a genfi tárgyalások) után, kevesebb pont maradt, már nem 28, és sok helyes elem került beépítésre ebbe a keretbe

 – mondta Zelenszkij.

Magyarország a béke pártján

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott: a háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni.

Európának a saját érdekeit kell követnie

 – tette hozzá a miniszterelnök.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

