Brüsszel elszigeteli Európát, miközben a nagyhatalmak megállapodásokat kötnek

Szijjártó Péter szerint döbbenetes a kontraszt Brüsszel és a világpolitika valósága között: miközben az uniós külügyminiszterek „veszélyesnek” és „helytelennek” nevezik a Kínával való együttműködést, Donald Trump épp eredményes tárgyalást folytatott Hszi Csin-pinggel. A külügyminiszter úgy fogalmazott: az átideologizált brüsszeli külpolitika elszigeteli Európát, és az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 21:57
„Brüsszelben a Külügyek Tanácsán több mint másfél órán keresztül azt hallgattam a többiektől, hogy mennyire veszélyes és mennyire nem helyes dolog szorosan együttműködni Kínával. Ehhez képest örömmel olvastam, hogy Donald Trump ma eredményes telefonos tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel” – kezdte bejegyzésében Szijjártó Péter.

Sajnos ez már egy ideje így megy, az átideologizált brüsszeli külpolitika elszigeteli Európát, miközben a világ nagyhatalmai a józan észre alapuló megállapodásokat kötnek egymással. Az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak

 – tette hozzá.

