Brüsszel elszigeteli Európát, miközben a nagyhatalmak megállapodásokat kötnek

„Brüsszelben a Külügyek Tanácsán több mint másfél órán keresztül azt hallgattam a többiektől, hogy mennyire veszélyes és mennyire nem helyes dolog szorosan együttműködni Kínával. Ehhez képest örömmel olvastam, hogy Donald Trump ma eredményes telefonos tárgyalást folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel” – kezdte bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Sajnos ez már egy ideje így megy, az átideologizált brüsszeli külpolitika elszigeteli Európát, miközben a világ nagyhatalmai a józan észre alapuló megállapodásokat kötnek egymással. Az Európai Bizottság csak árt az európai gazdaságnak

– tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)