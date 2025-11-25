Zelenszkij Trumppal tárgyalna

Az ukrajnai rendezésről szóló, az Egyesült Államokkal és Európával jelenleg tárgyalt béketerv ugyan „helyes” pontokat tartalmaz, de a kényes kérdéseket Donald Trump amerikai elnökkel kell megvitatni – jelentette ki hétfő esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Mostanra, Genf (a genfi tárgyalások) után, kevesebb pont maradt, már nem 28, és sok helyes elem került beépítésre ebbe a keretbe

– mondta Zelenszkij. Hozzátette: „Csapatunk már ma beszámolt a lépések új tervezetéről, és ez valóban a helyes megközelítés.”

Az érzékeny kérdéseket, a legkényesebb pontokat Trump elnökkel fogom megbeszélni

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Borítókép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)