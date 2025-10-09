Trump bejelentette a békét

Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette:
A terv első fázisának jóváhagyásával minden túszunk hazatér. Ez diplomáciai siker, valamint nemzeti és erkölcsi győzelem Izrael Állam számára.
A Hamász megerősítette, hogy megállapodást kötött a háború befejezéséről.
Megerősítjük, hogy népünk áldozatai nem lesznek hiábavalóak, és hűek maradunk ígéretünkhöz – soha nem adjuk fel népünk nemzeti jogait, amíg el nem érjük a szabadságot, függetlenséget és önrendelkezést
– közölte a szervezet.
A megállapodás részletei még nem ismertek, beleértve az időzítést, a Gázai övezet háború utáni igazgatását és a Hamász sorsát.
Hála Istennek a tűzszünetért, a vérontás és öldöklés végéért
– mondta egy férfi a dél-gázai Hán Júnisz városából.
Az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres felszólította a feleket, hogy teljes mértékben tartsák be a túszokról szóló megállapodás feltételeit.
Biztosítani kell a humanitárius segélyek és alapvető kereskedelmi áruk azonnali és akadálytalan bejutását Gázába. A szenvedésnek véget kell vetni
– írta közleményében.
A terv következő fázisa szerint egy Trump vezette nemzetközi testület, beleértve Tony Blair volt brit miniszterelnököt is, szerepet játszana Gáza háború utáni igazgatásában. Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu elutasít.
Nincs egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy ki fogja irányítani Gázát a háború után. Netanjahu, Trump, a nyugati és arab államok kizárták a Hamász szerepvállalását, amely 2007 óta irányítja Gázát.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)