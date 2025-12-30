Felháborodtak a rajongók, visszakapja eredeti varázsát a Reszkessetek, betörők! legendás háza + videó

Visszakaphatja eredeti arculatát a Reszkessetek, betörők! legendás családi háza, miután új tulajdonosai bejelentették: olyan felújítást indítanak, amely közelebb áll az ikonikus filmekből ismert látványvilághoz – adta hírül az NME.

Jelenet a Reszkessetek, betörők! című filmből Fotó: AFP/20TH CENTURY FOX

Az ingatlan az illinois-i Winnetkában található, és az 1990-es Reszkessetek, betörők!, valamint az 1992-es Reszkessetek, betörők! 2 – Elveszve New Yorkban egyik legismertebb helyszíne volt.

A házat 2018-ban teljesen átépítették, ám a modern, minimalista stílus sok rajongó szerint elvette az épület filmekből ismert melegségét.

Az ingatlant idén 5,25 millió dollárért vásárolták meg. A mostani felújítást irányító Scott Price az NBC5 Chicagónak elmondta: céljuk az, hogy visszahozzák azt az otthonos, családias hangulatot, amely a mozivásznon megjelent. Mint fogalmazott, a színek, a terek és az atmoszféra mind hozzájárultak ahhoz az „ünnepi varázshoz”, amelyet most újra szeretnének életre kelteni.

Az 1921-ben épült házban

öt hálószoba és hat fürdőszoba található, de a luxus sem hiányzik: az ingatlan része egy beltéri kosárlabdapálya, mozi, pókerszoba, valamint egy LEGO-szobor is, amely Macaulay Culkint ábrázolja ikonikus arckifejezésével.

A ház korábban jóval olcsóbban cserélt gazdát: 2012-ben még 1,58 millió dollárért kelt el. 2021-ben a tulajdonosok egyetlen éjszakára az Airbnb-n is kiadták az ingatlant a Disney+ újragondolt filmjének apropóján. Az esemény során a ház csapdákkal volt felszerelve, a vendégeket pedig Kevin bátyja, Buzz McCallister „fogadta”.

Borítókép: A Reszkessetek, betörők! legendás háza (Forrás: AFP)